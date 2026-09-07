Ученые назвали четыре способа добиться успеха 7.09.2026, 17:55

Используйте воображение.

Воображение — это не только про творчество. Это еще и рабочий инструмент, который помогает справляться со стрессом, принимать решения, готовиться к важным моментам. Психологи назвали четыре способа использовать мысленные образы в обычной жизни, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

Первый — просто дать мозгу отдохнуть. Прогулка, ванна, несколько минут тишины, все, что отвлекает от бесконечного потока мыслей. Вот конкретный пример — небольшая лодка, покачивающаяся вверх-вниз в такт дыханию. Простая картинка, но она помогает сосредоточиться и выдохнуть.

Второй способ — представить сильную эмоцию как объект, которым можно управлять. Гнев, скажем, мысленно окрасить в красный, а спокойствие — в синий. И постепенно, шаг за шагом, менять один цвет на другой. Получается простой способ переключить внимание и сбавить накал. «Вы даете своему мозгу задачу и способ ослабить сильную эмоцию», — пишут авторы.

Третий прием — заранее прокрутить в голове желаемый результат. Перед экзаменом — увидеть себя уверенно решающим задачи, перед соревнованием — идеально выполняющим упражнение, перед трудным разговором — спокойно объясняющим свою позицию.

И последнее, мысленно перенестись в будущее, где сегодняшняя проблема уже позади. Такой взгляд со стороны меняет масштаб — и подсказывает, что можно сделать уже сейчас. «Если вы можете представить будущее, в котором сегодняшние трудности уже преодолены, вы приблизитесь к тому, чтобы сделать его реальностью», — убеждены авторы.

Регулярная работа с образами дает больше ясности в мыслях, спокойствия в реакциях и уверенности на пути к целям.

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