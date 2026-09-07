Трамп показал форму космических сил США в стиле «Звездного десанта» 7.09.2026, 18:21

Фото: U.S. Space Force

Фотофакт.

Президент США Дональд Трамп показал концепт формы военнослужащих американских космических сил.

На изображении, опубликованном на странице Трампа в Truth Social, показана черная форма с серебряными вставками. Варианты расцветки включают «космический» и «серебряный» серый, а также «полуночный черный» и «черный сатин». Кроме того, изображены варианты погонов для каждого звания космических войск.

Форма была вдохновлена научно-фантастическим фильмом «Звездный десант» 1997 года. Как отмечает The Telegraph, в фильме присутствуют отсылки на нацистскую символику, а сам режиссер картины Пол Верховен описал свою работу как «ироничное» видение «фашистской утопии».

Позже Трамп также опубликовал сгенерированное нейросетью изображение, на котором он сидит за панелью управления на космической станции. В иллюминаторе за его спиной видна Земля и множество взрывов на ее поверхности. Подпись: «Космические силы».

Фото: realDonaldTrump / Truth Social

Фото: realDonaldTrump / Truth Social

В конце августа Трамп подписал указ о создании первой в США Космической академии. Она будет призвана развивать лидерские качества курсантов для продвижения интересов Вашингтона в космическом пространстве. В течение 120 дней специальная комиссия, в которую вошли глава NASA Джаред Айзекман, министр войны Пит Хегсет и другие сотрудники правительства, должна представить президенту отчет о создании академии.

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