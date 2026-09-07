Минских супругов лишили прав на пятерых детей

Минских супругов лишили прав на пятерых детей2
- 7.09.2026, 18:43
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Они злоупотребляли алкоголем.
Вступило в законную силу решение суда о лишении столичной супружеской пары родительских прав на пятерых детей. Об этом прокуратура Минска сообщила госагентству «Минск-Новости».
Лишение пары минчан родительских прав инициировало управление по образованию одного из районов столицы. Речь шла о четырех мальчиках восьми, шести, четырех и трех лет, а также трехлетней девочке.
В 2025 году суд отказался лишать супругов родительских прав — их предупредили о необходимости изменения своего отношения к воспитанию и содержанию малолетних.
Однако после возвращения детей в семью они вновь были признаны находящимися в социально опасном положении (СОП), а в последующем — и нуждающимися в государственной защите. Детей забрали из семьи в приют.
«Ввиду злоупотребления алкоголем родителями не были созданы надлежащие условия для проживания и развития несовершеннолетних, систематически у них дома отсутствовали продукты питания, приготовленная еда», — рассказала прокурор отдела прокуратуры Минска по надзору за соответствием закону судебных постановлений по гражданским делам Карина Крук.
На новом суде родители не признали исковые требования. Говорили, что любят детей и хотят вернуть их в семью, принимают меры, чтобы побороть зависимость от алкоголя. Однако суд приял решение лишить их родительских прав.
Решение было обжаловано, однако оставлено без изменения и вступило в законную силу.