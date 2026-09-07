Минских супругов лишили прав на пятерых детей 2 7.09.2026, 18:43

2,148

Они злоупотребляли алкоголем.

Вступило в законную силу решение суда о лишении столичной супружеской пары родительских прав на пятерых детей. Об этом прокуратура Минска сообщила госагентству «Минск-Новости».

Лишение пары минчан родительских прав инициировало управление по образованию одного из районов столицы. Речь шла о четырех мальчиках восьми, шести, четырех и трех лет, а также трехлетней девочке.

В 2025 году суд отказался лишать супругов родительских прав — их предупредили о необходимости изменения своего отношения к воспитанию и содержанию малолетних.

Однако после возвращения детей в семью они вновь были признаны находящимися в социально опасном положении (СОП), а в последующем — и нуждающимися в государственной защите. Детей забрали из семьи в приют.

«Ввиду злоупотребления алкоголем родителями не были созданы надлежащие условия для проживания и развития несовершеннолетних, систематически у них дома отсутствовали продукты питания, приготовленная еда», — рассказала прокурор отдела прокуратуры Минска по надзору за соответствием закону судебных постановлений по гражданским делам Карина Крук.

На новом суде родители не признали исковые требования. Говорили, что любят детей и хотят вернуть их в семью, принимают меры, чтобы побороть зависимость от алкоголя. Однако суд приял решение лишить их родительских прав.

Решение было обжаловано, однако оставлено без изменения и вступило в законную силу.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com