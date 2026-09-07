Где работали 22 белоруса, которых выслали из Литвы как угрозу нацбезопасности? 1 7.09.2026, 19:09

6,016

ИТ-компания скрыла связи с российской и белорусской военной промышленностью.

В Литве объявили о завершении громкого дела. ИТ-компания скрыла связи с российской и белорусской военной промышленностью, смошенничала с грантом ЕС. Двух белорусов осудили, 22 — выслали из страны как угрозу национальной безопасности. В официальных релизах не называют ИТ-компанию. Судя по опубликованным данным, отчету литовской разведки за 2025 год и материалам расследователей, в центре скандала могла оказаться группа компаний с белорусскими корнями NTLab, пишет Devby.

Космический грант для загадочной компании

И в недавних публикациях литовских СМИ, и в заявлении Департамента государственной безопасности Литвы нет важной детали — названия компании, которой руководили и в которой работали эти люди.

Утверждается только, что это литовская технологическая компания, которая участвовала в одном из проектов Агентства ЕС по космической программе EUSPA и мошенническим путем получила от Агентства почти 0,5 млн евро. Проект был связан с созданием приемников спутниковой навигации высокой точности для использования в сельском хозяйстве.

Еще одна важная деталь, на которую обращает внимание литовский ДГБ, — это связи компании с российской и белорусской военной промышленностью.

Служба расследования финансовых преступлений при МВД Литвы 1 сентября опубликовала точные цифры: EUSPA выделил компании 745 453,67 евро, из которых компания успела фактически получить 447 272 евро.

Известно также, что двое обвиняемых признали вину в мошенничестве, подделке документов и незаконном присвоении средств ЕС и уже вернули всю полученную сумму.

Впрочем, названия компании в сообщении СРФП тоже не было.

На сайте EUSPA нет следов похожего гранта для литовской компании. Судя по всему, информацию о расторгнутом грантовом соглашении изъяли из официального реестра, не сохранилась она и в веб-архиве.

Деанон от спецслужб

Информация о похожем кейсе нашлась в ежегодном совместном публичном отчете об оценке угроз национальной безопасности Департамента государственной безопасности и Второго департамента оперативных служб Министерства национальной обороны Литвы.

В частности, разведчики пишут про литовские компании NTLab и Kosminis Vytis, основанные гражданином Беларуси, который руководил бизнесами вместе со своими детьми.

По данным литовских спецслужб, компании NTLab и Kosminis Vytis информировали своих клиентов и партнеров, что являются литовскими компаниями и не имеют связей с Россией и Беларусью. Однако, как считают разведчики, они якобы поддерживали связи с российской и беларусской военной промышленностью через беларусские и российские юрлица. В отчете упомянуты названия таких юрлиц, как Военная академия Республики Беларусь и инновационный центр Сколково в России.

По инициативе спецслужб литовские власти еще весной 2025 года признали эти компании в Литве «несовместимыми с интересами национальной безопасности» и запретили им продолжать свою деятельность в сфере высоких технологий.

Анонимный источник в медиа

Отчет литовских спецслужб — это не единственное свидетельство возможной связи NTLab с нынешней депортацией 22 белорусских айтишников из Литвы.

История с грантом EUSPA появилась в литовском инфополе в декабре 2025 года. Тогда СРФП Литвы объявила о начале досудебного расследования в отношении «высокотехнологичной компании», которая привлекла обманным путем 1,06 млн евро из фондов поддержки ЕС, в том числе 745 тысяч евро — от EUSPA.

В тот раз государственные органы Литвы тоже не публиковали название компании.

Однако литовский новостной портал 15min.lt со ссылкой на «источник, знакомый с ситуацией», сообщил, что в расследовании СРФП фигурирует название компании NTLab.

Сайт и команда

С января 2023 по сентябрь 2025 года в литовской NTLab работало от 20 до 25 человек. С января 2026 года в компании числится только один сотрудник.

По данным веб-архива Wayback Machine, официальный сайт компании NTLab, ntlab.lt, перестал обновляться с середины декабря 2025 года. А с июня 2026 года он стал недоступным.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com