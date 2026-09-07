В Беларуси изменили правила сбора денег на лечение 11 7.09.2026, 19:22

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Лукашенко подписал указ.

В Беларуси изменили правила сбора благотворительных денег на лечение и работы медицинских фондов. Соответствующий указ 7 сентября подписал Александр Лукашенко.

Документ регулирует, кто может организовывать и финансировать благотворительную помощь в сфере здравоохранения, как должны собираться и расходоваться деньги, а также что делать со средствами, которые поступили сверх необходимой суммы или остались невостребованными.

Кроме того, вводится отдельный механизм контроля за движением пожертвований и их целевым использованием.

Для фондов в сфере здравоохранения вдвое увеличивается минимальный размер имущества, необходимого для создания и работы организации. Указ также устанавливает допустимые расходы на зарплаты и другие выплаты сотрудникам, а также на предпринимательскую деятельность. При этом использовать для бизнеса пожертвования граждан и компаний запрещается.

«Реализация указа позволит исключить нецелевое использование собираемых денежных средств, повысить прозрачность работы фондов и эффективность контроля за ними, а также в целом упорядочить осуществление благотворительной деятельности в сфере здравоохранения», — заявили в пресс-службе Лукашенко.

Напомним, в марте 2026 года власти ликвидировали благотворительный фонд KinderVita, который помогал детям с онкологическими заболеваниями. В Департаменте финансовых расследований КГК тогда заявляли, что рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела и утверждали, что часть средств фонда якобы расходовалась не по назначению.

После ликвидации команда KinderVita продолжила работу как волонтерское движение «Мы рядом».

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