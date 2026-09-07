Украина заблокировала Киркорова, Валерию и Лепса на YouTube 12 7.09.2026, 19:26

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филипп киркоров

Под ограничения попали десятки российских z-артистов.

Украинские власти ограничили на территории страны доступ к 31 YouTube-каналу знаменитостей — преимущественно российских. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины в своем Telegram-канале.

Под блокировку попали преимущественно аккаунты российских эстрадных и оперных артистов — Ирины Аллегровой, Валерии, Василия Герелло, Ларисы Долиной, Филиппа Киркорова, Сергея Лазарева, Григория Лепса, Ани Лорак, Дениса Майданова, Анны Нетребко, Пелагеи и ее коллектива, Таисии Повалий и Юлии Чичериной.

Кроме того, украинские власти заблокировали доступ к аккаунтам YouTube журналистки Татьяны Поп и бывших депутатов Верховной рады Рената Кузьмина и Евгения Мураева.

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