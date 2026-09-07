закрыть
8 сентября 2026, вторник, 13:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украина заблокировала Киркорова, Валерию и Лепса на YouTube

12
  • 7.09.2026, 19:26
  • 5,468
Украина заблокировала Киркорова, Валерию и Лепса на YouTube
филипп киркоров

Под ограничения попали десятки российских z-артистов.

Украинские власти ограничили на территории страны доступ к 31 YouTube-каналу знаменитостей — преимущественно российских. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины в своем Telegram-канале.

Под блокировку попали преимущественно аккаунты российских эстрадных и оперных артистов — Ирины Аллегровой, Валерии, Василия Герелло, Ларисы Долиной, Филиппа Киркорова, Сергея Лазарева, Григория Лепса, Ани Лорак, Дениса Майданова, Анны Нетребко, Пелагеи и ее коллектива, Таисии Повалий и Юлии Чичериной.

Кроме того, украинские власти заблокировали доступ к аккаунтам YouTube журналистки Татьяны Поп и бывших депутатов Верховной рады Рената Кузьмина и Евгения Мураева.

Написать комментарий 12

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Красивая сказка кончилась
Красивая сказка кончилась Игорь Липсиц
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины Петр Олещук
В этот момент будет очень интересно
В этот момент будет очень интересно Валерий Пекар
Россия Путина не станет исключением
Россия Путина не станет исключением Гарри Каспаров