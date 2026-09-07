Bloomberg: Переговоры Путина с посланниками Трампа не привели к прорыву 5 7.09.2026, 19:12

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Джаред Кушнер и Стив Уиткофф на встрече с Владимиром Путиным в Кремле

Фото: Гавриил Григоров / Sputnik / Pool / Reuters

Диктатор РФ решил продолжать войну.

Первый более чем за полгода визит в Москву спецпосланников США Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера, который готовился с весны и откладывался несколько месяцев, оказался бессилен сдвинуть с мертвой точки позицию Владимира Путина.

После встречи с Уиткоффом и Кушнером Путин сохраняет настрой продолжать войну, рассказали Bloomberg источники, знакомые с ситуацией. Прорыва на продолжавшихся более трех часов переговорах не произошло, подчеркнули собеседники агентства. По их словам, Путин твердо настроен захватить всю Донецкую область и верит, что армия сможет выполнить эту задачу в ближайшие шесть месяцев.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил в понедельник, что Путин может провести телефонный разговор с Дональдом Трампом. Он также не исключил возобновления трехсторонних переговоров России, США и Украины, хотя и уточнил, что «по месту и по точным срокам пока говорить преждевременно». Сам Уиткофф, который после Москвы посетил Киев, где встречался с Владимиром Зеленским и советниками по нацбезопасности Великобритании, Франции и Германии, заявил о «существенном прогрессе» по итогам своих встреч.

Но в Киеве после его визита также пришли к выводу, что война вряд ли завершится до предстоящей зимы, рассказывали ранее источники Financial Times. По их словам, посланники Дональда Трампа привезли «мало новых идей» и лишь пытались возродить предыдущие предложения, а также уменьшить различия между позициями Киева и Москвы.

Дипломатическому турне Уиткоффа и Кушнера предшествовал неожиданный визит в Москву главы ЦРУ Джона Рэтклиффа, который, по словам источников The Washington Post, привез руководству российских спецслужб мрачную оценку положения армии РФ на поле боя и российской экономики. Он также призывал возобновить переговоры, настаивая, что эскалация только ухудшит ситуацию, а полной сдачи Донбасса, как требует Кремль, «просто не произойдет».

Но Путину такое обсуждать «не интересно», считает политолог Татьяна Становая. «Путин уверен, что выигрывает войну, и сколько бы это ни потребовало времени, он верит, что на каком-то этапе Украина сломается», — поясняет она.

По всей видимости, Путин живет в «вымышленной» реальности, поскольку командование систематически преувеличивает свои фронтовые успехи из-за укоренившейся в армии культуры лжи, пишут эксперты американского Института изучения войны. С 2022 года Кремль 15 раз сдвигал дедлайны по захвату Донецкой области, и ни разу армия их не выполнила, пишет ISW. По подсчетам экспертов, сейчас армия на донецком театре военных действий продвигается со скоростью 2,36 кв. км в день, а при такой скорости взять под контроль оставшиеся 19% области она сможет лишь к октябрю 2032 года.

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