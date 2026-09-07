«Кремль теряет контроль над происходящим»1
- 7.09.2026, 16:10
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Игорь Липсиц рассказал, что может ждать РФ уже этой зимой.
Экономист Игорь Липсиц считает, что Украина начнет наносить ответные удары по российской энергетике, и топливный кризис покажется «цветочками».
Игорь Липсиц озвучил свое мнение о том, что говорит Путин: «Он врет на каждом шагу, поэтому, с одной стороны, он говорит, что мы уже все отремонтировали, а, с другой стороны, 167 предприятий забирает под государственное управление. Это все в рамках одной государственной вертикали, поэтому если кто-то воспринимает всерьез то, что говорит российское начальство, то это очень странно. Это говорит о том, что люди совершенно не понимают, что происходит вокруг них».
Свой взгляд на то, что ждет россиян грядущей зимой, экономический эксперт озвучил в интервью для Натальи Влащенко на YouTube.
«Все, что говорят российские начальники, - это тотальное вранье с очень уверенным выражением лица. Это вранье, потому что они находятся в ситуации, которой не могут управлять. Они влезли в войну, последствия которой оказались более тяжелыми, чем они могли предполагать. Они теряют контроль над процессами и чем сильнее теряют контроль, тем больше говорят, что у них все под контролем. Это понятная история, поэтому как были очереди за бензином даже в Москве, так они и есть», - заявил Липсиц.
«Все, что говорят российские начальники, - это тотальное вранье с очень уверенным выражением лица. Это вранье, потому что они находятся в ситуации, которой не могут управлять. Они влезли в войну, последствия которой оказались более тяжелыми, чем они могли предполагать. Они теряют контроль над процессами и чем сильнее теряют контроль, тем больше говорят, что у них все под контролем. Это понятная история, поэтому как были очереди за бензином даже в Москве, так они и есть», - заявил Липсиц.
Также экономист предположил, какое новое испытание ожидает россиян: «Сейчас острота топливного кризиса сбавится. Почему? Не потому, что они отремонтировали НПЗ, а просто потому, что завершается сезон уборки урожая, значит меньше потребность будет для сельского хозяйства. Начинается осень, и люди меньше будут ездить на дачи, и вообще люди меньше будут ездить на автомобилях, потому что очень дорогой моторный ресурс. Во-вторых, не знаешь, какого качества бензин тебе зальют в машину. Люди будут меньше ездить, и сократится спрос на топливо. Внешне будет выглядеть, что ситуация немножко улучшилась, но впереди новый уровень: атаки на электростанции или на подстанции. Вот это самое интересное, что впереди ждет россиян».