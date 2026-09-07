Экономист: России осталось полгода

Экономист: России осталось полгода6
- 7.09.2026, 16:49
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Эксперт спрогнозировал кризис хуже дефолта 1998-го года.
Война, развязанная Кремлем против Украины, уничтожает экономику страны. Времени у российского режима осталось всего полгода до крушения.
Такой прогноз озвучил известный российский экономист Вячеслав Ширяев в интервью журналисту Евгению Киселеву, передает dialog.ua.
Он напомнил, что еще в конце 2025 года спрогнозировал экономический обвал России и последние события подтверждают его предположения.
- Они (власти РФ - ред.) печатают деньги, чтобы закрыть дефицит бюджета, потому что никто не дает в долг. Они напрямую сейчас из Центробанка финансируют Минфин, как это было в 90-е годы, изображая какие-то операции РЕПО и аукционы ОФЗ. Это может продолжаться еще несколько месяцев, но закончится обвалом ВВП, гиперинфляцией и кризисом похуже, чем в 98-м году. Это неминуемо закончится так, - заверил экономист.
По его данным, операция США и Израиля в Иране для Кремля сдвинула сроки катастрофы, но всего на 3-4 месяца.
- Система подошла к своему пределу. Шансов победить у Путина нет, это всем понятно. Дальше разбиваться о стенку он продолжит, но произойдут события, которые вне его воли и власти находятся. Я по-прежнему уверен, что в конце 26-го года всем станет понятно: страна в катастрофе, - высказал мнение эксперт.
Он ожидает окончания войны либо в конце нынешнего 2026 года, либо в начале 2027-го. Больше воевать Путин не сможет.