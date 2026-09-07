В Беларусь хлынет теплый воздух из Европы 7.09.2026, 17:23

Белгидромет рассказал, станет ли жара бабьим летом.

В ближайшие дни в Беларусь хлынет теплый воздух из Европы – готовимся к жаре выше +30°C, но не везде. Однако аномальная для сентября температура не закрепится. Журналист Smartpress.by узнал в Белгидромете, станет ли такое потепление бабьим летом.

По словам начальника отдела долгосрочных прогнозов службы метеорологических прогнозов Белгидромета Анны Самофаловой, на текущей неделе на бабье лето в Беларуси рассчитывать не стоит. Специалист объяснила, что этим понятием принято называть устойчивый период солнечной, теплой и сухой погоды осенью после кратковременных похолоданий.

А на неделе по 13 сентября воздушные потоки над Беларусью будут довольно подвижны – это приведет к частой смене воздушных масс.

9 сентября: жара до +31°C на юго-западе

В среду, 9 сентября, в Беларуси будет сухо и солнечно. Ночью прохладно (от +5°С по востоку до +15°С по западу), а днем теплый воздух с юго-запада Европы разогреет страну. По данным Белгидромета, температура в этот день составит от +22°С на северо-востоке до +31°С на юго-западе. Жителям Брестчины придется достать из шкафа летние майки и шорты.

10 и 11 сентября: прохлада со Скандинавии и грозовые дожди

Ночью в четверг, 10 сентября, зонты вряд ли пригодятся, температура будет комфортной для этого времени суток – +10..+17°С. А утром и днем с территории Польши пойдут атмосферные фронты, которые приведут к непродолжительным грозовым дождям. Вместе с осадками местами разгуляется порывистый ветер.

=Вслед за фронтальными разделами из Скандинавии пойдет прохладная воздушная масса. Начиная с западных регионов, температура пойдет на спад, рассказала Анна Самофалова.

По температуре днем она спрогнозировала такую картину: от +19°С на западе до +29°С на юго-востоке.

В пятницу, 11 сентября, фронтальные разделы продолжат перемещаться на восток и будут вытеснять теплый воздух за пределы Беларуси. Ночью локально по республике, днем в некоторых районах Витебской области польют непродолжительные дожди, синоптик не исключает грозы.

Ночью столбик термометра зафиксирует +6..+12°С, по юго-востоку – до +14°С, днем – +15..+22°С. Таким станет начало второй декады сентября: без аномального тепла, но в то же время обойдется без настоящего осеннего холода.

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