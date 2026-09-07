Дефицит бензина отправил россиян за электромобилями 4 7.09.2026, 17:16

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Продажи выросли вдвое после ударов ВСУ.

Этим летом продажи электромобилей и подключаемых гибридов в России выросли больше чем вдвое — виноват дефицит топлива после украинских ударов по НПЗ. Об этом пишет Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

С июня по август в России продали около 26,5 тыс. электрокаров и гибридов против 12,2 тыс. за тот же период годом ранее. Почти весь этот объем — китайские марки.

Совпадение не случайное. К концу августа производство бензина внутри страны просело примерно до 70% от потребления. В некоторых регионах водители часами искали работающую заправку и стояли в очередях. «Дефицит подтолкнул часть потребителей к переходу на электромобили либо переоборудованию автомобилей на природный газ», — пишет Reuters.

Рынок электрокаров при этом остается небольшим: в 2025 году на них пришлось всего 4,3% продаж новых машин. Тормозят его все те же причины — мало зарядных станций, огромные расстояния между городами, суровый климат.

Добавляется и проблема поставок. Ни производители, ни импортеры не ждали настолько масштабного топливного кризиса — и не успели подготовиться к скачку спроса на альтернативу бензину.

Так что удары ВСУ по нефтепереработке оказались достаточно эффективными, чтобы ощутимо изменить рынок.

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