Военный аналитик спрогнозировал перелом на фронте 7.09.2026, 17:26

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К весне российская армия окончательно потеряет боеспособность.

Военный аналитик Евгений Дикий считает, что до весны 2027 года российская армия станет полностью небоеспособной.

В тот момент, когда российские оккупанты утратят свой наступательный потенциал и даже обороняться смогут с трудом, Силам обороны Украины нужно срочно перехватывать инициативу в свои руки, высказал мнение Евгений Дикий. Украине важно воспользоваться слабостью врага, чтобы перехватить инициативу на фронте.

Об этом ветеран российско-украинской войны рассказал в эфире Radio NV на YouTube.

«У них не 600-700 тыс. именно бойцов. Это полностью все: со всеми тылами, штабами, госпиталями, связью, полицейскими подразделениями. Все вместе - 600-700 тыс.Бойцов заметно меньше, и вот этих бойцов до весны не останется. Мы не раз уже говорили, что эта армия страшно деградирует, потому что, если недавно они бойцов еще хоть как-то на замену набирали, офицеров и сержантов они перестали набирать давно. Они уже год или полтора как закончились», - сообщил Дикий.

Кроме того, эксперт добавил: «Если даже арифметически армия пополняется, то по качеству это совершенно не то, то есть ново сформированные подразделения не те, которые шли в бой. Тут не нужно быть великим стратегом, тут не нужно быть мега аналитиком, но очень простая экстраполяция того, что происходит, и нет никаких оснований считать, что на фронте что-то изменится и будет происходить как-то иначе».

«Так вот то, что происходит, четко приводит в точку, что приблизительно весной эта армия окончательно потеряет боеспособность. Когда она окончательно потеряет боеспособность, то в этот момент мы можем спокойно поменяться местами. Меняться местами не локально, не тактически, а глобально, то есть с весны следующего года перестанет стоять вопрос: что еще россияне могут захватить», - подытожил военный аналитик.

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