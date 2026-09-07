Вилейский хлебозавод выпустил торты для гендерпати 7.09.2026, 17:37

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Фото: «Вилейский хлебозавод»

Такие торты стали популярны в Беларуси последние несколько лет.

«Вилейский хлебозавод» начал готовить специальные торты для гендерпати — события, во время которого узнают пол ребенка. Цвет крема должен сообщить, кто будет у пары — мальчик или девочка. Заказать торт можно в фирменном магазине хлебозавода. Стоимость за килограмм — 22,89 рубля, пишет «Онлайнер».

Традиция празднично узнавать пол будущего малыша стала популярна в Беларуси последние несколько лет. Зародилась она в США в 2008 году. Ее родоначальницей стала американка Дженна Карвунидис, которая устроила вечеринку с цветным тортом и рассказала об этом на форуме для родителей. До этого женщина пережила несколько потерь, поэтому ей было особенно важно торжественно сообщить близким о долгожданном пополнении в семье. К слову, тогда начинка торта оказалась розовой. Основную волну популярности идея получила после появления Instagram.

Как рассказали на предприятии, первый торт испекли в пятницу. Сам вкус уже был в линейке завода — это медовый торт «Мой день». Специально выбирали нейтральный вкус, который нравится многим: медовые коржи пропитаны легким кремом со сгущенным молоком.

К слову, в том самом креме и вся «фишка»: именно его окрашивают в розовый (для девочки) или голубой (для мальчика) цвет. На вкус расцветка не влияет.

Фото: «Вилейский хлебозавод»

Покупатели могут выбрать размер торта — один, полтора или два килограмма. Что касается рисунка, то на заводе разработали специальный декор. Также можно попросить сделать изображение по индивидуальному заказу. Но в этом случае нужно показать конкретную картинку.

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