ВСУ ликвидировали российский выступ под Лиманом 7.09.2026, 17:43

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Более года наступления армии РФ фактически сведены на нет.

Силы обороны Украины ликвидировали плацдарм ВС РФ, устранив угрозу окружения Лимана и ослабив даление на Славянск. Российский выступ к северу от Лимана официально зачищен украинскими силами от агрессора.

Об этом пишет OSINT-проект AMK Mapping.

В течение последней недели оставшиеся российские подразделения бежали с плацдарма к западу от реки Нитриус, а затем продолжили отход дальше на восток, в направлении реки Жеребец. Украинские силы вернули под контроль села Шандриголово, Среднее, Зеленая Долина, Дерилово и Новомихайловка, а также большую часть лесных массивов между ними.

Сейчас украинские подразделения пытаются выйти к реке Жеребец сразу с нескольких направлений. Основное продвижение идет по балкам со стороны Нового, откуда украинские силы приближаются к селам Ивановка и Терны. Другие штурмовые группы активно ведут бои за Колодязи и близки к установлению полного контроля над населенным пунктом. Одновременно атаки продолжаются по балкам на его флангах.

Тем временем на крайнем левом фланге этого контрнаступления украинские силы освободили село Новомихайловка и расширяют зону проникновения по балке в направлении Новолюбовки. Небольшим группам украинских военнослужащих удалось перейти в Луганскую область, где они пытаются занять отдельные позиции в лесных массивах.

Тем временем на крайнем левом фланге этого контрнаступления украинские силы освободили село Новомихайловка и расширяют зону проникновения по балке в направлении Новолюбовки. Небольшим группам украинских военнослужащих удалось перейти в Луганскую область, где они пытаются занять отдельные позиции в лесных массивах.

На крайнем правом фланге этого продвижения украинские силы усиливают проникновение в Заречное, расширяя серую зону на северных улицах. Сейчас они пытаются форсировать реку Жеребец и вернуть под контроль опорные пункты на территории Торского рыбхоза.

После ликвидации российского выступа угроза окружения Лимана устранена, а давление на Славянск и Боровую значительно снизилось. Более года продвижения и наступательных действий российских войск теперь полностью обращены вспять. Плюс около 151,88 квадратного километра в пользу Украины.

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