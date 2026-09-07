Ученые предложили окончательно отвязать мировое время от вращения Земли 3 7.09.2026, 18:12

Планета начала вращаться быстрее.

В середине октября Международное бюро мер и весов рассмотрит вопрос о том, чтобы окончательно отвязать стандарт мирового времени от физического вращения Земли. Об этом пишет Financial Times.

Этот вопрос возник в связи с тем, что примерно с 2015 года планета начала вращаться быстрее, а это значит, что до 2035 года, возможно, потребуется добавить отрицательную високосную (дополнительную) секунду к UTC. Удаление этой секунды никогда не предпринималось и, по словам ученых, может привести к хаосу в цифровом континууме с временными метками.

В связи с этим в следующем месяце мировые хронометристы проголосуют за замену дополнительной секунды високосным часом. Если резолюция будет принята, на накопление такого часа может потребоваться тысячелетие или даже больше, что фактически сведет на нет необходимость в каких-либо корректирующих действиях.

«Даже положительные високосные секунды сложно внедрить надежно. Многие компьютерные программы исходят из того, что все високосные секунды — положительные... [отрицательная високосная секунда] может привести к масштабному техническому сбою в телекоммуникациях, электросетях или системах спутниковой навигации», — пояснил ведущий научный сотрудник Национальной физической лаборатории Великобритании, отвечающий за точное время в стране, Сетнам Шемар.

На протяжении миллионов лет вращение Земли постепенно замедлялось из-за приливного трения Луны. Разница между астрономическим временем и UTC не должна превышать 0,9 секунды. Как только возникает угроза превышения этого предела, в шкалу UTC добавляют положительную високосную секунду, чтобы вновь синхронизировать время. Однако сейчас изменения в ядре Земли влияют на скорость ее вращения, из-за чего существует вероятность того, что к 2035 году потребуется ввести отрицательную високосную секунду.

По словам Шемара, большинство из 69 государств-членов Международного бюро мер выступают за отказ от использования високосных секунд из-за рисков для национальной инфраструктуры, считая, что переход на високосный час «полностью устранил бы эти риски на очень длительный срок».

Информатик из Кембриджского университета Маркус Кун, выступающий против идеи введения високосного часа, однако, объяснил, что отрицательная високосная секунда теоретически должна вызвать меньше проблем, чем положительная, поскольку компьютерные часы просто пропустят секунду, а не добавят лишнюю.

«Это должно вызвать меньше сбоев, поскольку не нарушает относительную последовательность событий, снабженных временными метками», — считает он. «Чем реже происходит событие, тем более сильное потрясение оно вызывает», — добавил Кун.

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