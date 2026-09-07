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Швеция заключила сделку с США о закупке десяти систем HIMARS

  • 7.09.2026, 18:10
Швеция заключила сделку с США о закупке десяти систем HIMARS

За $729 млн.

Швеция закупит ракетные комплексы HIMARS у американской компании Lockheed Martin за $729 млн. О сделке объявил министр обороны Швеции Пол Юнсон на пресс-конференции в понедельник.

По словам Юнсона, в рамках этого соглашения Швеция приобретет у американской корпорации около десяти систем HIMARS, а также боеприпасы для них. Поставки комплексов ожидаются с 2027 года, уточняется на сайте Министерства обороны страны.

Боеприпасы для HIMARS будут производиться в Швеции компанией Saab в сотрудничестве с Lockheed Martin.

Министр обороны Швеции и министр обороны Финляндии Антти Хяккянен также подписали Совместную декларацию о сотрудничестве в области реактивной артиллерии обеих стран. Она подразумевает обучение, повышение квалификации и развитие потенциала артиллеристов граничащих государств, а также техобслуживание, обеспечение безопасности поставок и сотрудничество в области производства.

В Финляндии используется американская реактивная система залпового огня (РСЗО) Multiple launch rocket system (MLRS) M270, в которой применяются те же боеприпасы и компоненты, что и в HIMARS.

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