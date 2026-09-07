Правительство Сербии призвало Вучича распустить парламент 1 7.09.2026, 18:57

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Александр Вучич

Для снижения напряженности в обществе.

Правительство Сербии обратилось к президенту Александру Вучичу с просьбой распустить парламент и назначить дату внеочередных выборов, сообщает Reuters. Президент может распустить парламент «по обоснованному предложению правительства».

«Если мы хотим снизить напряженность в обществе, нет лучшего способа, чем обратиться к народу», — заявил премьер-министр Джуро Мачут. Ожидается, что Вучич назначит дату парламентских выборов в ближайшие дни. По конституции на предвыборную кампанию должно быть отведено от 45 до 60 дней. Ранее глава государства обещал, что выборы состоятся 18 или 25 октября.

Очередные парламентские выборы должны были пройти в декабре 2027 года. Весной того же года должны истечь полномочия президента Вучича. В июле 2026 года Александр Вучич заявлял, что покинет свой пост досрочно — на следующий день после объявления даты выборов в парламент. 5 сентября правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) выбрала Вучича кандидатом на пост премьер-министра.

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