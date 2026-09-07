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Рафинья вписал свое имя в историю «Барселоны»

  • 7.09.2026, 18:48
  • 2,112
Рафинья вписал свое имя в историю «Барселоны»
Рафинья

Бразилец повторил достижение Месси.

Бразильский вингер «Барселоны» Рафинья ярко начал новый сезон и вписал свое имя в историю каталонского клуба.

В матче четвертого тура Ла Лиги против «Валенсии» (5:0) футболист забил свой шестой гол в чемпионате, сделав счет 3:0.

По данным Daily Sports, Рафинья стал лишь восьмым игроком в истории «Барселоны», забившим как минимум шесть голов в первых четырех матчах сезона Ла Лиги.

Рафинья стал лишь вторым игроком «Барселоны» в XXI веке, забившим как минимум шесть голов в первых четырех матчах сезона Ла Лиги. Первым это дважды сделал Лионель Месси — в сезонах 2012/13 и 2013/14.

Более шести голов забивали Мариано Мартин — восемь в сезоне 1943/44, Сесар — по семь в сезонах 1948/49 и 1950/51, а также Ласло Кубала — восемь в сезоне 1953/54.

Таким образом, Рафинья присоединился к элитной группе самых результативных футболистов «Барселоны», забивавших шесть и более раз в первых четырех турах чемпионата.

Всего за время своей карьеры в каталонском клубе с 2022 года бразильский вингер, который теперь также успешно выступает на позиции центрального нападающего, записал на свой счет более 60 забитых мячей и 50 результативных передач во всех официальных турнирах.

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