Белорус заснял рысь на своем участке

Белорус заснял рысь на своем участке3
- 7.09.2026, 17:07
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Его смелости можно позавидовать.
В Щучинском районе белорус чуть не поймал рысь на своем участке, сообщил провластный телеканала «Гродно Плюс» в своем аккаунте в TikTok.
Необычный случай произошел с жителем городского поселка Новый Двор. Мужчина поделился в соцсетях роликом, как к нему на участок зашла дикая рысь.
Лесная кошка наведалась в населенный пункт, когда было еще довольно светло, и на видео она довольно вальяжно себя ведет. Хищник обходит сарай на участке, подходит к небольшому водоему, смотрит, а затем разворачивается и уходит.
Надо сказать, что хозяин подворья в это время не осторожничает, но и не ведет себя агрессивно:
- Кыс-кыс-кыс, - подзывает на протяжении видео белорус дикую рысь.
Под видео подчеркнули, что смелости автора ролика можно позавидовать. Нашлись и те, кто усомнились, что на видео действительно рысь.