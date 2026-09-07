Белорус заснял рысь на своем участке 3 7.09.2026, 17:07

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Его смелости можно позавидовать.

В Щучинском районе белорус чуть не поймал рысь на своем участке, сообщил провластный телеканала «Гродно Плюс» в своем аккаунте в TikTok.

Необычный случай произошел с жителем городского поселка Новый Двор. Мужчина поделился в соцсетях роликом, как к нему на участок зашла дикая рысь.

Лесная кошка наведалась в населенный пункт, когда было еще довольно светло, и на видео она довольно вальяжно себя ведет. Хищник обходит сарай на участке, подходит к небольшому водоему, смотрит, а затем разворачивается и уходит.

Белорус встретил рысь на своем подворье и не испугался. Фото6 стоп-кадр | видео соцсети.

Надо сказать, что хозяин подворья в это время не осторожничает, но и не ведет себя агрессивно:

- Кыс-кыс-кыс, - подзывает на протяжении видео белорус дикую рысь.

Под видео подчеркнули, что смелости автора ролика можно позавидовать. Нашлись и те, кто усомнились, что на видео действительно рысь.

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