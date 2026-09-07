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Лукашенко запустил новый железнодорожный маршрут в российский порт

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  • 7.09.2026, 16:50
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Лукашенко запустил новый железнодорожный маршрут в российский порт

Белорусский экспорт все сильнее зависит от инфраструктуры РФ.

Как сообщается в отчете Центробанка России, новый железнодорожный маршрут из Беларуси в порт Бронка был запущен в июне. С этим связывается прирост контейнерной перевалки в портах северо-западной части России, который в июле вырос к аналогичному периоду 2025 года на около 30%.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документы Центробанка, контейнерный грузооборот вырос во всех портах Северо-Запада за исключением Калининграда. Приросту контейнерных перевозок в Санкт-Петербурге, говорится в отчете ЦБ, способствовал в том числе новый железнодорожный маршрут (из Беларуси в порт Бронка), запущенный в июне. Он связал город с одной из стран ближнего зарубежья и предназначен для дальнейшей транспортировки продукции на азиатские и другие рынки в рамках мультимодальных маршрутов.

Контейнерный грузооборот в июле увеличился во всех портах Северо-Запада, кроме Калининграда, следует из доклада Банка России.

Также, по данным регулятора, в условиях высокого экспортного спроса на Северо-Западе увеличилась перевалка удобрений. В частности, порт Мурманска в июле нарастил перевалку минеральных удобрений более чем на треть относительно второго квартала, в том числе за счет модернизации конвейерных линий. На фоне роста спроса со стороны азиатских стран в макрорегионе также увеличилась перевалка угля.

Однако, совокупный грузооборот морских портов макрорегиона в июле снизился относительно второго квартала. Причина, как сообщается, сезонности. Основной причиной сокращения в ЦБ называют уменьшение перевалки нефтепродуктов из-за ремонтных работ на нефтеперерабатывающих заводах и терминалах, а также расширение запрета на экспорт дизельного топлива.

Участники рынка морских грузоперевозок отмечают, что сегодня Северо-Запад и Дальний Восток в условиях геополитической напряженности на Юге и Ближнем Востоке остаются наиболее конкурентоспособными маршрутами.

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