В Беларуси родителей могут наказать за школьные прогулы детей 4 7.09.2026, 15:59

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Последствия могут быть серьезнее обычного взыскания.

Участковый инспектор Октябрьского РУВД Гродно Евгений Тарасов рассказал, какая ответственность грозит родителям, если их ребенок систематически не посещает школу.

По законодательству забота о получении ребенком образования, его развитии и обучении является обязанностью родителей. Если школьник длительное время пропускает занятия, а решить проблему не удается, школа может передать материалы в комиссию по делам несовершеннолетних.

Если ребенок без уважительной причины прогуливает уроки или систематически нарушает правила внутреннего распорядка школы, родителей или законных представителей могут привлечь к административной ответственности по статье 10.3 КоАП.

За ненадлежащее выполнение родительских обязанностей предусмотрен штраф до 10 базовых величин — сейчас это до 450 рублей.

Однако одним штрафом последствия могут не ограничиться. Как пояснил Тарасов, длительный и беспричинный отказ ребенка от учебы может рассматриваться как нарушение его права на образование и признак ненадлежащего содержания.

В таком случае семью могут признать находящейся в социально опасном положении.

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