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В Беларуси родителей могут наказать за школьные прогулы детей

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  • 7.09.2026, 15:59
  • 2,172
В Беларуси родителей могут наказать за школьные прогулы детей

Последствия могут быть серьезнее обычного взыскания.

Участковый инспектор Октябрьского РУВД Гродно Евгений Тарасов рассказал, какая ответственность грозит родителям, если их ребенок систематически не посещает школу.

По законодательству забота о получении ребенком образования, его развитии и обучении является обязанностью родителей. Если школьник длительное время пропускает занятия, а решить проблему не удается, школа может передать материалы в комиссию по делам несовершеннолетних.

Если ребенок без уважительной причины прогуливает уроки или систематически нарушает правила внутреннего распорядка школы, родителей или законных представителей могут привлечь к административной ответственности по статье 10.3 КоАП.

За ненадлежащее выполнение родительских обязанностей предусмотрен штраф до 10 базовых величин — сейчас это до 450 рублей.

Однако одним штрафом последствия могут не ограничиться. Как пояснил Тарасов, длительный и беспричинный отказ ребенка от учебы может рассматриваться как нарушение его права на образование и признак ненадлежащего содержания.

В таком случае семью могут признать находящейся в социально опасном положении.

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