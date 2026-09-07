На трассе М1 перекрыли все полосы
- 7.09.2026, 15:35
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Фура лежит на дороге.
На трассе М1 Брест — Минск — граница России днем 7 сентября перевернулась фура и полностью перекрыла движение. Об этом сообщила ГАИ Минской области.
ДТП произошло на 326-м километре М1 в Дзержинском районе.
«Движение в сторону Бреста перекрыто. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ. Госавтоинспекция просит водителей учитывать эту информацию при планировании маршрута и заранее рассчитывать время поездки», — сообщили в ГАИ.
Телеграм-канал «Минск. Главное!» опубликовал фотографию с места ДТП. На снимке виден перевернутый тягач с полуприцепом, который перекрыл две полосы движения в одном направлении.