На трассе М1 перекрыли все полосы 7.09.2026, 15:35

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Фура лежит на дороге.

На трассе М1 Брест — Минск — граница России днем 7 сентября перевернулась фура и полностью перекрыла движение. Об этом сообщила ГАИ Минской области.

ДТП произошло на 326-м километре М1 в Дзержинском районе.

«Движение в сторону Бреста перекрыто. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ. Госавтоинспекция просит водителей учитывать эту информацию при планировании маршрута и заранее рассчитывать время поездки», — сообщили в ГАИ.

ДТП на трассе Минск — Брест

Фото: ГАИ Минской области

Телеграм-канал «Минск. Главное!» опубликовал фотографию с места ДТП. На снимке виден перевернутый тягач с полуприцепом, который перекрыл две полосы движения в одном направлении.

ДТП на трассе Минск — Брест

Фото: телеграм-канал «Минск. Главное!»

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