«Вы проработали 20 лет, но столько стажа у вас нет» 15 7.09.2026, 15:23

7,812

Белорусы обсуждают пенсионную систему.

Белорусы обсуждают в Threads систему учета трудового стажа и что при небольших взносах стаж уменьшается, а при повышенных — не увеличивается. Поводом стал пост о том, что полный месяц работы не всегда засчитывается как полный месяц страхового стажа, пишет «Зеркало».

«В Беларуси полный месяц работы не обязательно означает полный месяц страхового стажа. Если взносы в ФСЗН уплачены с суммы меньше минималки (сейчас это 858 рублей), стаж уменьшается пропорционально. Половина минималки — половина месяца стажа. То есть наше Минтруда научилось управлять календарем. Человек может 20 лет ходить на работу, получать зарплату, иметь трудовую книжку, отпуск — все настоящее. А потом ему объясняют: 20 лет вы проработали, но двадцати лет [стажа] у вас нет», — рассуждает автор поста.

Автор отмечает, что у наемного работника проблема может возникнуть из-за зарплаты или действий работодателя. «А ИП и самозанятым государство создает такие прекрасные условия для бизнеса и такую платежеспособную среду, что человек весь месяц работает, но может не заработать достаточно для полного страхового стажа. А потом ему объясняют: полный месяц мы вам не засчитаем. И называется это не конфискацией стажа, а «нюансом подсчета». Когда государство говорит «нюанс», нужно проверять кошелек. Потому что государственный нюанс — это обычно ваши деньги, пенсия или кусок вашей жизни. Вы его прожили. Просто государство вам его не засчитало», — добавляет он.

В комментариях некоторые обратили внимание на то, что эта логика работает только в одну сторону: если человек платит взносы с нескольких минимальных зарплат или трудится на нескольких работах, стаж пропорционально не увеличивается. Другие же пожаловались на то, что неполные годы не дают такой же прибавки к пенсии, как полные, и в целом усомнились в выгоде нынешней пенсионной системы.

«Интересно, а почему логика работает только в одну сторону? Почему если я получаю зарплату в 2−4 минималки и с них плачу взносы, я не могу выйти на пенсию в 2−4 раза раньше? Или почему этот период не засчитывается вместо того, когда я ищу работу?»

«Точно так же, если я работала на двух работах. Но стаж не идет больше».

«Да не только месяц не засчитают… Если год не полный, то пенсионный калькулятор месяцы не считает… Он округляет до года в меньшую сторону если у вас стаж 37 лет 11 месяцев и 28 дней, вам будет считаться только полных 37 лет. Никаких доплат и повышений за 11 месяцев и 28 дней не будет».

«А вот интересно, если все время в университете или в школе работаешь на 1,5 или 1,25 ставки за 10 лет стажа будет 15? Сомневаюсь».

«Государству не выгодно платить человеку пенсию, поэтому и увеличивает срок, пока не сдохнешь на рабочем месте, а заработанную пенсию чинуши положат себе в карман».

«Расслабьтесь и получайте удовольствие в моменте, до пенсии половина из нас все равно не дотянет».

«Если я буду откладывать на счет в течение примерно 20 лет ежемесячно 860 рублей в банк, а не в ФСЗН перечислять, то к 65 я на счете банка +%, какая сумма у меня накопится? Смогу я ее в течение 10−15 лет потратить после пенсионного возраста?»

Напомним, по официальной информации Минтруда, периоды, за которые взносы не уплачены либо уплачены из расчета ниже минимального размера (ниже, чем из минимальной зарплаты), в стаж работы не засчитаются или учитываются пропорционально сумме уплаченных взносов (с поправочным (понижающим) коэффициентом).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com