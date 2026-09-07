Как грибы помогут сохранить ум 1 7.09.2026, 15:07

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иллюстративное фото

Объяснила врач-диетолог.

Грибы (речь о тех, которые мы употребляем в пищу) не входят ни в один из лечебных диетологических рационов. При этом есть немало научных исследований, которые могут доказать пользу грибов для здоровья.

Подробности рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Наталья Денисова.

Например, в 2019 году группа ученых из Национального университета Сингапура опубликовала исследование, в котором приняли участие 663 человека старше 60 лет. Оно длилось 6 лет.

Ученые выяснили: у тех, кто потреблял более 300 граммов грибов в неделю (примерно 2 стандартные порции), риск развития легких когнитивных нарушений был на 50% ниже по сравнению с теми, кто ел менее одной порции. Эффект сохранялся даже после поправки на возраст, пол, образование, курение и другие факторы.

Ученые связывают нейропротекторный эффект с наличием в грибах эрготионеина. Это уникальная серосодержащая аминокислота-антиоксидант, которую наш организм не синтезирует, а получает исключительно из пищи, и грибы являются абсолютным чемпионом по её содержанию. У человека существует специфический белок-транспортер OCTN1, доставляющий эрготионеин в эритроциты и ткани, подверженные высокому окислительному стрессу, – мозг, печень, глаза. Само наличие такого транспортера говорит о его физиологической значимости. Эрготионеин накапливается в митохондриях, защищая нейроны от оксидативного повреждения – одного из ключевых механизмов старения мозга.

Также сейчас активно изучается связь потребления грибов со снижением риска онкологических заболеваний. В частности, метаанализ 2021 года, включивший более 19 000 участников, показал: у лиц с самым высоким уровнем потребления грибов (в среднем от 18 г в день) общий риск развития рака любой локализации был на 34% ниже, чем у тех, кто практически не ел грибы. Наиболее сильная обратная связь обнаружена для рака молочной железы.

Другое исследование, проведенное японскими учеными в 2019 году, продемонстрировало, что грибы могут помочь в профилактике рака простаты. В многолетнем эксперименте участвовали более 36 000 мужчин в возрасте 45–74 лет. У тех, кто ел грибы 3 и более раз в неделю, риск развития рака простаты был на 17% ниже по сравнению с теми, кто ел их реже раза в неделю. Это особенно заметно у мужчин старше 50 лет.

Чем еще хороши грибы, так это экстремально низкой калорийностью – всего 20–35 ккал на 100 г продукта.

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