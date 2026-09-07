Во время Минского полумарафона умер бегун 22 7.09.2026, 14:37

7,040

Фото: tut.by

Ему было 50 лет.

6 сентября в Минске прошел полумарафон. Некоторые бегуны обратили внимание на попытку реанимировать одного из участников — позднее знакомая мужчины сообщила в Threads, что спасти его не удалось. «Зеркало» рассказывает, что известно об этом случае.

Сразу несколько участников полумарафона поделились видео с реанимацией человека недалеко от Дворца республики.

«Он вчера упал возле меня прямо. Я сразу не поняла, что произошло, потому что он бежал немного впереди меня и правее. Повернула голову — он уже лежал. Это было возле пункта с водой. Ребята-бегуны, которые оказались рядом и подбежали к нему, кричали, чтобы вызывали скорую, и те, кто раздавал воду, крикнули: «Уже звонят», — описала очевидица этого момента по имени Яна.

«Мой муж бежал 21 км, был свидетелем того, как мужчина бежал и в моменте просто упал, ему сразу стали делать массаж, позвали скорую, также подбежали и солдаты, которые участвовали в забеге», — поделилась Елена.

Организаторы марафона не сообщили об этом инциденте. Однако позднее его знакомая сообщила, что спасти мужчину не удалось. Информацию о гибели мужчины также подтвердили в Следственном комитете.

«На середине дистанции умер друг нашей семьи, — написала пользовательница. — Может, кто-то был рядом с ним в моменте, когда ему стало плохо, или видел что-то, будем благодарны за любую информацию».

По ее словам, близкие мужчины узнали о трагедии, когда другие участники пришли к финишу, а он — нет. Факт смерти им подтвердили только после обращения в милицию.

Журналисты по номеру участника вычислили его имя — реанимировали 50-летнего Алексея Дашиневича. Согласно официальной информации о забеге, он сошел с дистанции между отметками 12,1 км и 14,6 км и в итоге не пришел к финишу.

Его знакомая уточнила, что он не в первый раз бежал на большую дистанцию. Сохранились его результаты о забеге еще в 2016 году. По ее словам, он проходил обследования своего состояния. Другая знакомая дополнила, что у мужчины не было проблем со здоровьем или вредных привычек.

«Дарили ему полный чекап организма, — написал пользователь Instagram, который представился сыном погибшего. — Он был полностью здоров и бегал очень часто на длинные дистанции (21−42 км). Просто так получилось, и все».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com