В Беларуси могут увеличить квоту на беспошлинный ввоз электромобилей 7.09.2026, 13:40

Лимит для физлиц закончился еще в начале сентября.

Квоту ЕАЭС на беспошлинный ввоз электромобилей в Беларуси могут изменить, пишет news.by. В 2026-м наша страна могла ввезти 20 тыс. «электричек». При этом юрлицам отдали около 14 тыс., а физлицам – более 6 тыс.

С предложением запросить у ЕАЭС дополнительную квоту на беспошлинный ввоз «электричек» выступила ассоциация развития электротранспорта. Число хотят поднять от 5 до 7 тыс. для 2026 года.

Компании исчерпали свои 14 тыс. еще в середине июля, а обычные белорусы – в начале сентября. Решение о квотах принимает Евразийская экономическая комиссия. Так, недавно Кыргызстану увеличили квоту на беспошлинный ввоз электромобилей в 2026 году. Ранее аналогичное решение приняли в отношении Армении.

С инициативой же от нашей страны хотят выступить только сейчас. Пока же за «электричку» на границе придется заплатить. Таможенная пошлина сейчас составляет 15% стоимости машины. Ее нужно заплатить при декларировании.

Однако это не означает, что физлица не смогут воспользоваться другой льготой. Если они ввозят «электричку» не старше пяти лет с момента выпуска, то, по указу президента Беларуси, могут не оплачивать НДС.

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