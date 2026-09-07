«В начале августа - ажиотаж, в конце - совсем другая картина» 7.09.2026, 13:20

За несколько недель ситуация на рынке недвижимости изменилась.

Эксперт рынка недвижимости Николай Тукин объяснил в TikTok-канале, что произошло с белорусским рынком жилья за последние недели. По его словам, еще в начале августа у офисов застройщиков стояли очереди, а покупатели буквально боролись за квартиры на фоне льготного кредита. Но уже к концу месяца ажиотаж сошел на нет, а на вторичном рынке в Минске стало еще меньше сделок, пишет «Зеркало».

По словам эксперта, ситуация на рынке недвижимости может заметно меняться даже в течение нескольких недель. В первой половине августа интерес к новостройкам резко вырос на фоне нашумевшего кредита под 1% в льготный период. Тогда у застройщиков выстраивались очереди, а квартиры в Минске продавались сотнями, в регионах — десятками. В тот момент могло показаться, что высокий спрос сохранится надолго.

— Но уже к концу августа, когда однушки-двушки распродали, когда банк объявил о том, что условия по однопроцентной ипотеке не такие уж и сказочные. Когда все перекупы и инвесторы с рынка уходят через этот кредит. Когда прыгает курс и в рублях квартира становится дороже для покупателей уже на процентов пять, а то и выше — все очереди у застройщиков куда-то волшебным образом испаряются. И от былого позитива не остается и следа, — рассуждает Николай Тукин.

То есть если в начале августа настроения на рынке новостроек были крайне оптимистичными, то к концу месяца ситуация заметно изменилась. И всего за несколько недель условия работы застройщиков в Беларуси стали существенно менее благоприятными.

По словам эксперта, итоги августа не показали заметного оживления спроса на рынке недвижимости. В Минске, напротив, на вторичном рынке постепенно сокращается количество сделок.

— Понятно, однопроцентный кредит вымыл часть покупателей, но пока по ощущениям мы видим там уже меньше 1200 сделок, — рассуждает он.

В регионах ситуация выглядит несколько лучше. Чуть более высокая активность сохраняется в Витебске, Гродно и Гомеле, тогда как в Бресте и Могилеве рынок ведет себя слабее. В целом больше сделок проходит там, где квадратные метры стоят дешевле. Среди небольших городов эксперт выделил Лиду, Борисов и Бобруйск.

— Так что, в принципе, ситуацию можно назвать предсказуемой, какого-то положительного сдвига на рынке пока нету. Ну, вроде как ему и не за что зацепиться, да? Новостройки — они, понятно, сейчас живут, но вторичка начинает подседать.

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