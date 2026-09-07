«Только это может подтолкнуть Путина к переговорам» 4 7.09.2026, 15:41

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Борислав Береза

Борислав Береза назвал самое болезненное для Кремля направление давления.

Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер 5 сентября провели переговоры с Владимиром Путиным в Москве, а на следующий день впервые прибыли в Киев, где встретились с Владимиром Зеленским и обсудили возможные пути завершения войны.

Как пишет BBC Україна, во время визита американским посланникам также устроили короткую экскурсию по Софийскому собору. По данным издания, российская сторона выступала против подобных исторических экскурсов для представителей США.

Почему этот эпизод оказался настолько чувствительным для Кремля и чего могли опасаться в Москве? Об этом сайт Charter97.org спросил украинского политического деятеля, экс-депутата Верховной Рады Борислава Березу .

— Знаете, у меня первое образование экономическое, а второе — публичное управление. К сожалению, я не являюсь экспертом в психиатрии и в вопросах осеннего обострения у людей, которые имеют психические заболевания. Поэтому прокомментировать это не смогу.

Какие болезни сегодня мучают российскую элиту и почему ее так беспокоит то, что кто-то куда-то ходит в Украине, я понять не смогу никогда.

Тут надо все-таки обращаться к профильным экспертам. А гости, которые приезжают в Украину, будут посещать те места, которые им будут предлагать, если они сами не будут против.

— Какие результаты визитов Уиткоффа и Кушнера в Москву и Киев уже можно назвать?

— Я пока результатов этих визитов не вижу. После приезда Кушнера и Уиткоффа я могу сказать только одно: ничего не поменялось, как я и писал об этом ранее.

Понимаете, я хорошо понимаю, как устроены коммуникации. Я могу читать язык тела, знаю архетипы тех или иных политиков или публичных людей. И можно легко понять, что эти двое приехали без какого-либо решения. Более того, они просто выполняют команду Трампа, чтобы остаться в его окружении.

Результата нет. Россия это тоже, кстати, понимает. И эта миротворческая миссия была использована россиянами в очередной раз просто для затягивания времени. Все заявления о том, что война закончится до зимы, являются попыткой продать пустые надежды и обещания.

Если бы Америка хотела это сделать, уже были бы проголосованы и прописаны так называемые адские санкции — (500-процентные санкции на российскую нефть https://charter97.org/ru/news/2026/8/7/693999/) и все, что Россия продает. Этого нет. Этого нет и сейчас. Закон Линдси Грэма сегодня даже не обсуждают в американской политике.

Поэтому то, что я сейчас вижу: ничего не поменялось даже по сравнению с прошлым годом. Более того, россияне отлично используют это в своих интересах. Украина тоже использует это в своих интересах. Выглядит это как пиар, и только пиар. Результатов нет.

Но есть прямая угроза того, что уже в следующем году в США начнется президентская кампания. И Украина должна понимать: мы не будем находиться в фокусе внимания. Соответственно, нам сейчас необходимо активизировать все, что у нас есть: и дипломатический, и военный потенциал, чтобы получить возможность принудить Россию сесть за стол переговоров.

Сделать это можно, только кратно увеличив интенсивность ударов, в том числе по российскому танкерному флоту, и уничтожая возможности России наполнять бюджет. Только это может подтолкнуть Путина к переговорам. Внутренние проблемы в России и проблемы с наполнением бюджета заставят его пойти на это. Все остальное не работает.

Если же слушать всех, кто рассказывает, что этого делать нельзя и не нужно, тогда Украина будет воевать еще много лет, истекая кровью. Больше никаких мнений по этому визиту у меня нет.

Единственное, что могу добавить: визит был прогнозируемо никакой. И на сегодняшний день без давления заставить Россию закончить войну невозможно.

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