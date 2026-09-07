Беги или прячься: россияне готовятся к новой мобилизации 7 7.09.2026, 16:25

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Кремль все отрицает.

Заверениям Кремля в том, что новой мобилизации не будет, россияне верят все меньше. В России нарастает тревога из-за слухов о новом призыве. Некоторые мужчины призывного возраста уже уезжают за границу, снимают деньги со счетов и пытаются заранее найти способ избежать отправки на войну, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

Тревогу подогревают сообщения о возможном призыве после парламентских выборов, которые пройдут 18–20 сентября. Кремль эти слухи отвергает. Путин назвал их «полной чепухой» и «информационной атакой против России», заявив, что сейчас нет сценария, который потребовал бы мобилизации.

Но россияне этим словам не слишком верят. В 2022 году Кремль также отрицал подготовку вторжения в Украину и новой мобилизации. В итоге после объявления призыва сотни тысяч мужчин поспешили покинуть страну.

36-летний предприниматель Эрадж уже решил уехать на Кипр минимум на два месяца. Чтобы понять, насколько велик риск нового призыва, он обратился к искусственному интеллекту.

«Закончились ли контрактники? Закончились. Захватили ли мы что-нибудь? Нет. Привели ли переговоры к чему-нибудь? Нет. Будет ли Путин упираться? Будет», — объяснил он.

Другие россияне собираются провести период время выборов за границей. Некоторые опасаются, что новая система электронного призыва сделает побег значительно сложнее. Повестки может обернуться запретом на выезд, приостановкой водительских прав и ограничениями на операции с недвижимостью.

При этом эксперты расходятся в оценках необходимости новой мобилизации. Одни говорят о нехватке людей на фронте, другие считают, что Россия пока способна компенсировать потери за счет набора контрактников.

«Вы не знаете, что власти могут сделать, чтобы ограничить ваше передвижение и попытки сохранить себе жизнь и здоровье», — заявил 26-летний инженер Илья.

Для многих россиян теперь главный вопрос звучит просто, успеют ли они уехать, если Кремль действительно решит снова отправить людей на войну?

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