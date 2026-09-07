Белорус удивил арбузом весом 42 килограмма

Белорус удивил арбузом весом 42 килограмма3
- 7.09.2026, 16:23
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Чтобы взвесить гиганта, пришлось соорудить специальную конструкцию.
Белорус Виктор вырастил на своем участке настоящего гиганта – арбуз, который в одиночку оказалось непросто даже взвесить.
В Threads мужчина показал, как справился с задачей со звездочкой, а заодно разрезал тяжеловеса и устроил дегустацию. Tochka.by посмотрела, чем закончился этот эксперимент.
Видео: diatkoviktor/Threads pic.twitter.com/24yXsNLCAd— Фото/Видео (@FotoVid81878667) September 7, 2026
Виктор признался, что целую неделю ждал, когда найдется помощник, чтобы снять весь процесс на камеру.
Пришлось немного поломать голову и над самим взвешиванием. Для этого мужчина соорудил специальную конструкцию: обмотал арбуз сеткой, а ее подцепил к крючку безмена.
Видео: diatkoviktor/Threads pic.twitter.com/bt6gc8qnsz— Фото/Видео (@FotoVid81878667) September 7, 2026
Оторвать гиганта от земли удалось не без труда. В итоге на табло высветились внушительные 42 кг.
«Так что и мы, белорусы, не лыком шиты и тоже можем выращивать», – с гордостью отметил автор ролика.
Размеры размерами, а главный экзамен полосатому рекордсмену еще только предстоял. В следующем ролике Виктор разрезал урожай и показал, что скрывается внутри. На первый взгляд результат мог немного разочаровать: мякоть оказалась не насыщенно-красной, а бледно-розовой, семечки остались белыми.
Но самого фермера такой вид, похоже, не смутил: судя по его реакции, так и надо. Он отрезал небольшой кусочек, попробовал и вынес главный вердикт – арбуз очень сладкий. Такой результат мужчина объяснил тем, что плод вырос на собственных корнях, без прививки.