В России столкнулись два истребителя Су-35С

В России столкнулись два истребителя Су-35С25
- 7.09.2026, 19:39
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Инцидент произошел в Курской области.
В Курской области России произошла очередная потеря военной авиации оккупантов. Два российских истребителя Су-35С столкнулись в воздухе и были уничтожены.
Об этом сообщают российские военные блогеры в понедельник, 7 сентября.
Инцидент произошел во время полета над территорией Курской области. В настоящее время устанавливаются официальные причины и обстоятельства столкновения самолетов.
Су-35С — российский многоцелевой сверхманевренный истребитель четвертого поколения, оснащенный двумя двигателями с управляемым вектором тяги.