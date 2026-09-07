В России столкнулись два истребителя Су-35С 25 7.09.2026, 19:39

21,614

Иллюстративное фото

Инцидент произошел в Курской области.

В Курской области России произошла очередная потеря военной авиации оккупантов. Два российских истребителя Су-35С столкнулись в воздухе и были уничтожены.

Об этом сообщают российские военные блогеры в понедельник, 7 сентября.

Инцидент произошел во время полета над территорией Курской области. В настоящее время устанавливаются официальные причины и обстоятельства столкновения самолетов.

Су-35С — российский многоцелевой сверхманевренный истребитель четвертого поколения, оснащенный двумя двигателями с управляемым вектором тяги.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com