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В России столкнулись два истребителя Су-35С

25
  • 7.09.2026, 19:39
  • 21,614
В России столкнулись два истребителя Су-35С
Иллюстративное фото

Инцидент произошел в Курской области.

В Курской области России произошла очередная потеря военной авиации оккупантов. Два российских истребителя Су-35С столкнулись в воздухе и были уничтожены.

Об этом сообщают российские военные блогеры в понедельник, 7 сентября.

Инцидент произошел во время полета над территорией Курской области. В настоящее время устанавливаются официальные причины и обстоятельства столкновения самолетов.

Су-35С — российский многоцелевой сверхманевренный истребитель четвертого поколения, оснащенный двумя двигателями с управляемым вектором тяги.

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