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Левандовский против Месси: главное событие MLS состоится в Чикаго

  • 7.09.2026, 19:56
  • 1,298
Левандовский против Месси: главное событие MLS состоится в Чикаго
фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Противостояние двух бывших лидеров «Барселоны» вызвало повышенный интерес у болельщиков.

10 сентября в Чикаго состоится один из самых ожидаемых матчей регулярного чемпионата MLS — «Чикаго Файр» Роберта Левандовского примет «Интер Майами» Лионеля Месси. Начало встречи запланировано на 3:30 ночи по минскому времени.

Встреча на Soldier Field станет первой в этом сезоне, когда Левандовский и Месси смогут выйти друг против друга в MLS. Предыдущая встреча команд в Майами состоялась в июле, однако тогда Месси пропустил матч после финала чемпионата мира. «Интер» победил со счетом 3:2, а Левандовский дебютировал в американском чемпионате.

С тех пор польский форвард успел стать одним из главных героев «Чикаго». Левандовский уже забил пять голов и отдал две результативные передачи в восьми матчах MLS, а в начале августа получил награду игроку игрового дня после дубля в домашнем матче с «Шарлотт».

Месси подходит к принципиальному матчу также в великолепной форме. В последней игре против «Атланты» аргентинец сделал две результативные передачи в ничьей 2:2 и довел свой сезонный показатель до 18 голов и 12 ассистов. Это уже третий сезон в истории MLS, в котором Месси набирает как минимум 30 результативных действий.

Таким образом, матч в Чикаго обещает стать не просто очередным туром MLS. На поле встретятся два бывших лидера «Барселоны», а противостояние Левандовский — Месси станет одной из главных вывесок американского футбола этой осенью. По данным польских СМИ, интерес к игре настолько высок, что вокруг Чикаго появились специальные рекламные щиты с афишей дуэли двух звезд.

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