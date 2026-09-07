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Под Борисовом ранили уже второго медведя

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  • 7.09.2026, 20:18
  • 4,926
Под Борисовом ранили уже второго медведя
Иллюстративное фото

Местных снова просят не ходить в лес.

Под Борисовом во время охоты ранили медведя, который после этого ушел в лес. Это уже второй подобный случай за последний месяц. В Беларусском обществе охотников и рыболовов (БООР) просят жителей временно не ходить в лес в районе деревень Холхолица и Нежицы, пишет «Минская правда».

Раненого зверя сейчас ищут специалисты Борисовской межрайонной организационной структуры БООР. Жителей просят по возможности не посещать лесные массивы в этом районе, а если это необходимо — быть особенно внимательными и не сходить с намеченных маршрутов.

Если человек заметит медведя или его следы, в БООР советуют сразу покинуть опасный участок и сообщить об этом в организацию либо в МЧС.

Поиски животного продолжаются.

Напомним, 8 августа во время охоты возле деревни Горелый Луг в Борисовском районе ранили еще одного медведя. Тогда зверь также ушел в лес. Позже в БООР заявили, что ранение, вероятно, пришлось в ногу и не было критическим, а медведь «живет своей обычной жизнью».

Там подчеркнули, что обычная встреча в лесу с этим медведем будет точно такой же, как и с любым другим: скорее всего, зверь сам постарается уйти.

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