Автозавод Volkswagen в Германии переоборудуют под выпуск средств ПВО 7.09.2026, 20:40

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На заводе будут выпускать компоненты для «Железного купола».

Крупнейший европейский автоконцерн Volkswagen проводит массовые сокращения в рамках реорганизации. К его заводу в Оснабрюке еще полтора года назад приглядывалась ведущая оборонная компания Германии Rheinmetall, думая перепрофилировать его под производство танков. Но в итоге на этом заводе будут выпускать компоненты для системы противовоздушной обороны «Железный купол», которой Израиль намерен поделиться с Германией, передает The Moscow Times.

В результате многомесячных переговоров израильская инвестиционная компания Aurelius Capital приобретет контрольный пакет акций завода в Оснабрюке, действующего уже 125 лет. Миноритарный пакет получит земля Нижняя Саксония, где находится штаб-квартира VW и которая является вторым по величине акционером автоконцерна. Завод, где работает 1800 человек, а выпуск автомобилей должен прекратиться в 2027 году, планируется превратить в производственный центр по выпуску оборонной продукции.

Первым, «якорным», проектом станет сотрудничество с компанией Rafael Advanced Defense Systems, которая производит системы для «Железного купола», защищающего Израиль от ракет окружающих его врагов. Соглашение предусматривает возможность выпуск систем ПВО и комплектующих для самой Германии, а также других европейских стран.

На прошлой неделе наблюдательный совет VW одобрил радикальный план сокращения 50 тысяч рабочих мест с возможностью прекращения выпуска новых автомобилей на четырех немецких заводах. Договоренность по Оснабрюку станет самым ярким примером того, как автомобильный сектор Германии, переживающий трудности из-за конкуренции со стороны китайских электромобилей, кооперируется с бурно растущей оборонной промышленностью, отмечает Financial Times.

В начале 2025 года Rheinmetall объявил о перепрофилировании двух своих заводов автозапчастей под производство компонентов для военной техники. Затем его гендиректор Армин Паппергер заявил, что завод в Оснабрюке, который уже тогда планировалось закрыть, «хорошо подходит» для операций Rheinmetall, которой нужно было наращивать производство танков.

Тогда же немецко-французский поставщик оборонительных систем KNDS купил в Германии завод по выпуску железнодорожных вагонов, а производитель радарных систем Hensoldt решил забрать себе около 200 работников Continental и Bosch.

Rafael также стремиться воспользоваться преимуществами, которые дает высокотехнологичный немецкий машиностроительный сектор. Компания ведет переговоры с правительством Германии о поставке систем «Железный купол», дальность действия ракет которых составляет 70 км.

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