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Мбаппе оценил шансы на получение «Золотого мяча»

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  • 7.09.2026, 20:43
Мбаппе оценил шансы на получение «Золотого мяча»
Килиан Мбаппе

В этом сезоне он стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира.

Лучший бомбардир в истории чемпионатов мира по футболу и нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе ответил на вопрос заслуживает ли он самую престижную награду в футболе — «Золотой мяч».

«Когда играешь за «Реал Мадрид», крупнейший клуб мира, твое имя связывают с этой наградой. Люди начинают говорить со мной об этом. Конечно, я вошел в историю на самом важном турнире, но впереди еще долгий путь. Возможно, это самый удачный год для получения награды, но у людей есть свобода выбора, кто лучший игрок в мире. Я всегда считал себя лучшим, но у каждого свое мнение», — приводит слова Мбаппе BBC.

Мбаппе выступает за «Реал» с 2024 года.

На чемпионате мира-2026 Мбаппе стал лучшим бомбардиром турнира. На его счету десять голов и четыре результативные передачи в восьми матчах сборной Франции. Он стал первым игроком в истории, который становился лучшим бомбардиром на двух чемпионатах мира (2022, 2026).

Также он является лучшим бомбардиром национальной команды — 66 голов за сборную Франции. В 2018 году он стал чемпионом мира.

Юбилейная 70-я церемония вручения премии «Золотой мяч — 2026» пройдет 26 октября 2026 года в Лондоне. Действующий обладатель награды вингер ПСЖ и сборной Франции Усман Дембеле.

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