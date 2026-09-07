Когда белорусам смотреть Эпсилон-Персеиды 7.09.2026, 21:27

1,602

Можно будет увидеть до 8 «падающих звезд» в час.

У белорусов появился еще один повод вечером выбраться подальше от городских фонарей. В сентябре активен метеорный поток Эпсилон-Персеиды, а его пик в 2026 году придется на почти безлунную ночь. При идеальных условиях можно увидеть до 8 метеоров в час.

Поток активен с 5 по 21 сентября. Максимум ожидается 9 сентября примерно в 21:00 по Минску. Лучшее время для наблюдений в наших широтах наступит примерно с 22:00–23:00 и в ночь с 9 на 10 сентября.

Показатель в 8 метеоров в час – теоретический максимум для темного и чистого неба. В городе из-за засветки заметить получится меньше.

9 сентября в Минске будет освещено около 4% лунного диска, а зайдет спутник примерно в 19:04. Новолуние наступит утром 11 сентября. Поэтому к моменту, когда наблюдения станут наиболее удобными, небо останется практически без лунной засветки.

Метеоры быстрые: частицы входят в атмосферу Земли со скоростью около 64 км/с. Но искать глазами одну точку в небе не нужно – лучше выбрать открытое место и охватывать взглядом как можно большую область.

Достаточно уехать подальше от фонарей, дать глазам 20–30 минут привыкнуть к темноте и дождаться ясного неба.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com