Когда белорусам смотреть Эпсилон-Персеиды
- 7.09.2026, 21:27
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Можно будет увидеть до 8 «падающих звезд» в час.
У белорусов появился еще один повод вечером выбраться подальше от городских фонарей. В сентябре активен метеорный поток Эпсилон-Персеиды, а его пик в 2026 году придется на почти безлунную ночь. При идеальных условиях можно увидеть до 8 метеоров в час.
Поток активен с 5 по 21 сентября. Максимум ожидается 9 сентября примерно в 21:00 по Минску. Лучшее время для наблюдений в наших широтах наступит примерно с 22:00–23:00 и в ночь с 9 на 10 сентября.
Показатель в 8 метеоров в час – теоретический максимум для темного и чистого неба. В городе из-за засветки заметить получится меньше.
9 сентября в Минске будет освещено около 4% лунного диска, а зайдет спутник примерно в 19:04. Новолуние наступит утром 11 сентября. Поэтому к моменту, когда наблюдения станут наиболее удобными, небо останется практически без лунной засветки.
Метеоры быстрые: частицы входят в атмосферу Земли со скоростью около 64 км/с. Но искать глазами одну точку в небе не нужно – лучше выбрать открытое место и охватывать взглядом как можно большую область.
Достаточно уехать подальше от фонарей, дать глазам 20–30 минут привыкнуть к темноте и дождаться ясного неба.