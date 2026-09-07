В ноябре Украину ждут прекрасные новости 20 Хикмет Джавад

7.09.2026, 21:37

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Вскоре произойдет стремительное изменение ситуации.

Безусловно, сообщение о том, что партия «Альтернатива для Германии» (AfD) заняла первое место на выборах в земле Саксония-Анхальт, является очень тревожным для Украины. Ведь AfD выступает за фактическое прекращение немецкой военной помощи Украине. Так, в январе 2026 года фракция AfD в Бундестаге внесла предложение прекратить все виды поддержки Украины, которые, по ее формулировке, продлевают войну, сохранив гуманитарную помощь.

Тут стоит напомнить, что пресс-секретарь AfD по вопросам внешней политики Маркус Фронмайер встретился с генеральным директором российского энергетического гиганта «Газпром» Алексеем Миллером во время визита в Санкт-Петербург, где немецкий депутат принимал участие в экономическом форуме. Фронмайер, который также занимает должность заместителя лидера партии в Бундестаге, встретился тогда также и с Кириллом Дмитриевым, главой российского суверенного фонда и специальным посланником российского диктатора Владимира Путина.

«С нетерпением жду совместного построения великого будущего вместе с «АдГ» – самой популярной партией Германии», – написал Дмитриев в X. Какие видят «великое будущее» Европы в Кремле – никому объяснять не стоит. Как не стоит сомневаться в том, что в России очень надеются на кардинальную смену политики Франции по вопросу поддержки Украины.

Напомню, что президентские выборы во Франции состоятся в апреле следующего года, и шансы победить на них у лидера ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен весьма неплохие. Согласно соцопросам, в первом туре за нее проголосовали бы от 34 до 35,5% избирателей в зависимости от разных сценариев.

Планы Ле Пен уже озвучил телеканалу BFMTV вице-президент партии «Национальное объединение» Луи Алио. «Система здравоохранения, система образования, вся экономика – все на грани истощения, а деньги все равно находят, чтобы и дальше финансировать оружие, но кто за все это платит?» – заявил Алио, отвечая на вопрос о возможности «перекрыть кран» с помощью Украине в случае прихода к власти.

На первый взгляд, все складывается для нашей страны просто ужасно. Но на самом деле – это заблуждение. Потому что ситуация может кардинально измениться уже в ноябре, по итогам выборов в Конгресс США. Уже сейчас рейтинг одобрения действующего президента США Дональда Трампа упал до рекордно низких 33% на фоне затяжной и непопулярной войны с Ираном и резкого роста цен на топливо и товары. Кроме того, в США ведь помнят, что Трамп обещал очень быстро завершить войну России против Украины. Что из этого обещания вышло – увидел весь мир.

А главное – все это увидели и американские избиратели. Которые, судя по данным опросов, устали от того балагана, в который превратил американскую внешнюю политику Трамп. В этой связи показателен и опрос Financial Times, который показал, что 46% избирателей (включая более половины независимых) прямо заявляют, что Трамп своей токсичностью мешает республиканцам победить на выборах в Конгресс.

Как видим, очень многое свидетельствует о том, что в ноябре Украину ждут прекрасные новости в виде сокрушительной победы демократов на выборах в Конгресс. После чего мы (украинцы - прим.) вполне возможно увидим стремительное изменение ситуации. Оно может быть выражено в виде выделения американской стороной новых пакетов военной и финансовой помощи Украине, а также новых санкций против России.

И эта тенденция, уверен, будет сигналом для европейских союзников нашей страны (Украины - прим.). В том числе и в Германии, и во Франции. Даже те европейские партии, которые в Кремле считают лояльными к России, существенно изменят свою позицию после того, как демократы возьмут Конгресс и начнется конец правления Трампа.

Так что все вовсе не так плохо для нашей страны (Украины - прим.) и не так радужно для путинской России, как пытаются представить некоторые эксперты.

Хикмет Джавад, «Гордон»

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