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Зеленский анонсировал новые шаги по разработке антибаллистической программы Freyja

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  • 7.09.2026, 21:17
  • 2,976
Зеленский анонсировал новые шаги по разработке антибаллистической программы Freyja
Владимир Зеленский

Президент Украины рассказал и о развитии дальнобойных возможностей.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ближайшее время состоятся встречи на уровне государств и компаний, участвующих в разработке совместной антибаллистической программы Freyja.

Об этом Зеленский написал в Telegram в понедельник, 7 сентября, по итогам доклада секретаря СНБО Игоря Клименко.

«Готовим вопросы для рассмотрения на Ставке», — сообщил Владимир Зеленский. И отметил, что Украина также работает над развитием дополнительных возможностей для дипстрайков и результаты работы на этом направлении будут среди рассмотренного Ставкой.

6 августа президент Зеленский по итогам совещания относительно состояния выполнения заданий по антибаллистической программе Freyja сообщил, что рассчитывает на достижение необходимых результатов в 2026—2027 годах.

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