«Самая легендарная Беларусь всех времен» 4 7.09.2026, 21:11

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Венгр неожиданно для всех сделал ставку на нашу страну и стал чемпионом мира.

Победителем прошедшего в Берлине (Германия) чемпионата мира по браузерной игре GeoGuessr стал 21-летний венгр Сабольч Дебре. Во время одного из решающих розыгрышей финала он совершил так называемый «ход Беларусью» (Belarus hedge), сделав ставку на то, что на снимке изображена Беларусь, несмотря на то, что фотографий улиц нашей страны нет в Google Maps, пишет RTVI.US.

Мировые первенства по GeoGuessr проводятся с 2023 года разработчиками игры. Ее суть заключается в угадывании места съемки того или иного изображения сервиса Google Street View в составе Google Maps.

Снимок демонстрируется игрокам случайным образом без дополнительных подсказок, после чего они должны поставить точку на карте, где он мог быть сделан. Чем меньше окажется расстояние между поставленной точкой и реальной — тем больше начисляется очков.

Трансляция финального матча чемпионата мира по GeoGuessr между французом Матье Уэ и венгром Сабольчем Дебре. Скриншот видео: YouTube

Чтобы правильно определить локацию, игроки обычно обращают внимание на пейзаж на фото, язык вывесок и характер дорожного движения, а также используют другие дедуктивные методы. Игра стала популярной в последние годы среди крупных мировых стримеров.

В субботу, 5 сентября, в решающем матче финала GeoGuessr World Championship — 2026, призовой фонд которого составил 100 000 долларов, сошлись представитель Франции Матье Уэ (Blinky) и венгр Дебре. Прошлый обладатель титула, игрок из США Раду Касапу выбыл на более ранней стадии.

Последней показанной игрокам картинкой стало изображение пустынного пейзажа в Намибии, расположение которого Дебре определил почти с идеальной точностью (француз решил, что изображена Аргентина).

Перед этим им продемонстрировали некий мост через реку, на котором стояли и рыбачили двое мужчин. На заднем плане летнего пейзажа виднелись частные дома, заборы и теплица.

Француз поставил на то, что на картинке изображена Украина, а венгр, к удивлению комментаторов, указал Беларусь, которая не имеет официального покрытия сервисом Google Street View.

«Белорусский маневр» сработал — указанная Дебре точка на карте оказалась ближе к реальному месту съемки. Снимок в действительности был сделан в России недалеко от границы с Эстонией.

Поклонники игры остались в восторге от решения чемпиона — как пишут пользователи Reddit, до него никто в финалах чемпионатов не использовал этот метод. Такой ход основан на предположении, что место так или иначе расположено в Восточной Европе.

«Самая легендарная Беларусь всех времен», — гласит популярная публикация в группе поклонников GeoGuessr, которые также назвали это лучшим троллингом в истории игры.

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