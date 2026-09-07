Сибига высмеял Лаврова 7 7.09.2026, 20:48

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Андрей Сибига

Главе МИД РФ мерещится «нацизм» в Европе.

Россия продолжает манипулировать темой «нацизма в Европе». Украина жестко отреагировала на подобные инсинуации.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги в Х.

Сибига ответил на очередное пропагандистское заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Тот придумал «нацизм в Европе», который нужно искоренять.

«Чтобы добиться этой цели, понадобилась бы специальная военная операция в европейской части России», - метко сказал Сибига.

Ранее российские СМИ сообщали, что Лавров сказал это во время выступления перед студентами МГИМО 7 сентября. Он цинично заявил, что «СВО» должно завершиться так, чтобы в Европе «не осталось нацизма».

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