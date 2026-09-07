закрыть
8 сентября 2026, вторник, 13:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Сибига высмеял Лаврова

7
  • 7.09.2026, 20:48
  • 5,000
Сибига высмеял Лаврова
Андрей Сибига

Главе МИД РФ мерещится «нацизм» в Европе.

Россия продолжает манипулировать темой «нацизма в Европе». Украина жестко отреагировала на подобные инсинуации.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги в Х.

Сибига ответил на очередное пропагандистское заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Тот придумал «нацизм в Европе», который нужно искоренять.

«Чтобы добиться этой цели, понадобилась бы специальная военная операция в европейской части России», - метко сказал Сибига.

Ранее российские СМИ сообщали, что Лавров сказал это во время выступления перед студентами МГИМО 7 сентября. Он цинично заявил, что «СВО» должно завершиться так, чтобы в Европе «не осталось нацизма».

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Красивая сказка кончилась
Красивая сказка кончилась Игорь Липсиц
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины Петр Олещук
В этот момент будет очень интересно
В этот момент будет очень интересно Валерий Пекар
Россия Путина не станет исключением
Россия Путина не станет исключением Гарри Каспаров