Бывший министр связи России сбежал в ОАЭ 8 7.09.2026, 20:24

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Николай Никифоров

Его обвиняют в организации второй по масштабам пирамиды после МММ.

Обвиненный в создании масштабной финансовой криптопирамиды Finiko бывший министр связи Николай Никифоров покинул Россию за считанные часы до предполагаемого задержания. Он был назначен министром связи в мае 2012 года в возрасте 29 лет по предложению тогдашнего премьера РФ Дмитрия Медведева и стал самым молодым членом правительства, пишет The Moscow Times.

Следователи планировали задержать Никифорова одновременно с его бизнес-партнером Азатом Тухватуллиным 31 августа 2026 года, пишет казанское издание «Бизнес Online» со ссылкой на источники в силовых структурах. Но в ночь перед операцией Никифоров выехал из квартиры в Москва-Сити и вылетел из России на частном бизнес-джете из Внуково в ОАЭ.

Никифорову, который руководил Минкомсвязью 6 лет до мая 2018 года, заочно предъявлены обвинения в создании организованного преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считает его одним из организаторов крупнейшей финансовой пирамиды в современной России после крушения МММ. Источник «Бизнес Online» в силовых структурах считает, что Никифоров является автором идеи и концепции Finiko.

Оценки масштаба хищений через Finiko рознятся. По данным МВД, по делу установлены не менее 7700 вкладчиков, ущерб оценивается от 5 млрд рублей. Один из участников Finiko Кирилл Доронин утверждал, что через пирамиду прошли до 1 млн человек, вложивших не менее $1 млрд. Через Finiko могли собрать до 100 млрд рублей, соглашается с этой оценкой источник «Бизнес Online».

Если последняя оценка верна, то Finiko можно считать второй после МММ Сергея Мавроди финансовой пирамидой в современной истории России. Ущерб от МММ оценивался МВФ в $1-1,5 млрд. С учетом инфляции доллара ущерб от МММ по нижней оценке — это около $1,8 млрд в ценах 2021 года. Украденный Мавроди в 1994 году $1 млрд составлял примерно 9 млн средних месячных зарплат. Для сравнения украденный $1 млрд через Finiko - это примерно 1,3 млн средних российских зарплат в июле 2021 года, когда пирамида рухнула.

Как была устроена Finiko

Публичными основателями Finiko были Кирилл Доронин, Эдвард и Марат Сабировы и Зыгмунт Зыгмунтович. Доронин позиционировал себя как идеолога и стратега проекта, Эдвард Сабиров отвечал за трейдинг, Марат Сабиров — за криптопроцессинг, а Зыгмунтович — за финансовое направление.

Finiko начала привлекать деньги в 2019 году. Клиентам предлагали доходность 20–25% в месяц. Инвесторам объясняли, что прибыль обеспечивает успешная команда трейдеров, работающих на криптовалютных рынках. Минимальный взнос составлял около $1000. Также клиентам предлагали приобрести автомобиль или недвижимость за 35% стоимости или на льготных условиях погасить кредит. Обычно инвесторы за биткоины приобретали CFR — внутреннюю расчетную единицу Finiko. Доход начислялся в токенах FNK, которые затем можно было обменять и вывести в рубли.

Главным каналом привлечения клиентов была партнерская сеть. За нового участника менеджер Finiko сразу получал 5% от его первого вклада. С ростом объема привлеченных средств менеджеры получали статус «звезды» — при сумме более $1 млн — или «вице-президента» — более $10 млн. В материалах уголовного дела фигурируют как минимум четыре человека с таким статусом и десятки «звезд»: Андрей Галущенко, Ильгиз Шакиров, Дина Ахметзянова и Баир Самбуев. В пирамиде растили собственных блогеров: Шакиров имел около 60 000 подписчиков в Instagram, а к марту 2021 года он привлек 100 000 клиентов. Габдуллина (Ахметзянова) имела около 73 000 подписчиков.

Проблемы у клиентов Finiko начались в июле 2021 года. Вывод средств был приостановлен, а от вкладчиков начали требовать документы, подтверждающие происхождение денег.

Дубайская схема

Почти все средства Finiko выводились за границу через десятки подставных криптокошельков, а затем легализовывались на Ближнем Востоке и в одной из европейских стран, пишет «Бизнес Online». В начале июля 2021 года, незадолго до краха Finiko, Эдвард и Марат Сабировы и Зыгмунтович покинули Россию и уехали в ОАЭ.

Блогер Андрей Алистаров в 2022 году утверждал, что обнаружил в Дубае Зыгмунтовича с семьей. По данным блогера, тот жил на вилле в комплексе DAMAC Villas by Paramount Hotels & Resorts. Там же блогер нашел виллу, связанную с Эдвардом Сабировым, площадью около 1000 кв. м и стоимостью около 1 млрд рублей.

Никифоров и Тухватуллин могли обогатиться за счет клиентов Finiko примерно на 20 млрд рублей на двоих, утверждает источник «Бизнес Online». Четверо публичных основателей — Доронин, Зыгмунтович, Эдвард и Марат Сабировы могли получить в общей сложности около 8 млрд рублей.

По данным «Бизнес Online», Эдвард Сабиров после депортации из ОАЭ в Россию в 2025 году заключил досудебное соглашение со следствием и назвал Тухватуллина человеком, которому принадлежала идея создания Finiko.

Что связывало Никифорова с Finiko

Уроженец Казани Никифоров связан с фигурантами дела Finiko через бизнес-проекты в «Иннополисе» — запущенном во время его работы в Минсвязи IT-городе в Татарстане.

Задержанный 31 августа по делу Finiko Тухватуллин владел вместе с Никифоровым в равных долях ООО «Иннополис Архитект», компанией «Зион» и застройщиком «Иннополис 2024». Связь Тухватуллина с Finiko прослеживается как минимум с 2019 года. Блогер Алистаров публиковал данные с конференции Finiko, прошедшей в московском Novotel в ноябре 2019 года. Тухватуллин выступал на одной сцене с представителями Finiko, а во время его выступления демонстрировался проект Z-City. Среди его участников был указан Никифоров.

Никифоров, Тухватуллин и один из основателей Finiko Эдвард Сабиров также совместно владели ООО «З-Сити Техно» (Z-City). Проект рассчитывал привлечь около 70 млрд рублей инвестиций в застройку «Иннополиса». «У меня нет сомнений в деловой репутации Эдварда Сабирова», защищал партнера в 2020 году Никифоров, входя в проект Z-City.

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