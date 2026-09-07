Ручное управление над РФ: на что способны украинские реактивные дроны «Барс» 7.09.2026, 20:06

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Коллаж: РБК-Украина

Интервью с разработчиком.

Украина наращивает удары по военным объектам россиян в дальнем тылу и имеет собственные реактивные дроны. Среди них – дрон-ракеты «Барс».

Разработчик ракет «Барс» рассказал РБК-Украина, как инженеры постоянно модернизируют собственные разработки, в чем уникальность реактивных БпЛА и в чем принципиальная разница между реактивным дроном и ракетой. По соображениям безопасности имя собеседника не раскрывается.

– Расскажите, с чего началась разработка «Барса»?

– Разработка «Барса» началась в 2023 году. С начала полномасштабного вторжения наша команда энтузиастов ставила перед собой цель быть максимально слаженными с войском, поэтому начинали как волонтеры. И соответственно благодаря широкому кругу общения с военными мы неоднократно от них слышали запросы относительно необходимости создания современного вооружения.

Если коротко, то его можно передать банальной фразой: «Нам нужно чем-то отвечать и отвечать достойно врагу и уничтожать его не только на нашей территории, но и на его территории».

Поэтому, соответственно, начались поиски такого решения. Мы начали размышлять, каким образом можно обеспечить наши силы обороны тем средством, которое предоставит ВСУ возможность действительно наносить сокрушительный, квалифицированный ответ.

Среди нас были и остаются по сей день люди, которые занимались авиационным делом и авиамоделированием, отсюда и определенный внешний вид «Барса», который действительно похож на самолетик.

При создании реактивного дрона мы столкнулись если не с критикой, то точно с настороженностью, потому что тогда наилучшим решением для БпЛА тяжелого класса, способного нести от 10 до 15 килограммов боевой части, были двигатели внутреннего сгорания.

Но мы постоянно двигались в своей инженерной мысли, в своих тестах, и понимали, что это должно быть что-то быстрое.

– Какие базовые характеристики «Барса»?

– Если коротко, то это реактивный двигатель, боевая часть в 22,5 килограмма, дальность до 700 км. Но можно сказать, что на сегодняшний день это уже дальность до 1000 км, боевая часть – до 60 кг, и скорость свыше 700 км/ч.

Фото: дроны "Барс" стали модульной платформой (пресс-служба компании)

– Сколько примерно времени прошло от первого опытного образца до серии?

– Если брать от первого базового образца до сегодняшнего, то у нас только «инженерно официальных» модернизаций и итераций уже, наверное, свыше 40.

Но их не стоит объединять в какой-то единый тип дронов, потому что вообще система «Барса» предусматривается как модульная платформа, которая позволяет его использовать в разных плоскостях в плане применения.

То есть наша базовая модульность позволила «Барсу» получить три основные категории применения: это DeepStrike, «мидл-страйк» и «фронт-страйк». И вот именно модульность позволила балансировать с объемом топлива и весом боевой части, и создать несколько модификаций одного дрона.

Так, дальнейшая модернизация, которая была направлена на увеличение расстояния поражения и на увеличение боевой части, потянула за собой незначительные изменения в форм-факторе, но основа, которая была заложена при первых инженерных расчетах, осталась.

Самые сложные решения, искусственный интеллект и локализация

– Какие решения на этапе разработки оказались самыми сложными?

– Главное наше преимущество – это развитая команда R&D, которая не ограничена и «не зашорена» в поиске новых решений, которые даже поначалу кажутся вообще нереалистичными или невозможными.

Все же самое сложное – это стабильность связи, потому что связь – это один из ключевых факторов, которые обеспечивают эффективность наших БпЛА. Так, на сегодняшний день у нас есть возможности онлайн-управления на территории врага.

– Как искусственный интеллект используется в ваших дронах?

– Беспилотники по своей сути предполагают отсутствие человеческого фактора. Поэтому инструментарии, которые предоставляют нам на сегодняшний день технологии AI, мы используем и не чураемся их на всех уровнях – от разработки и решения инженерных задач до воплощения машинного зрения в наши системы наведения на цель.

Так, мы используем этот инструмент и мы приблизились к достаточно весомым результатам, когда на так называемой «финальной миле» перед пилотом есть две абсолютно понятные вариации: либо ты отдаешь управление оптической системе донаведения, либо управляешь сам.

– Работаете ли вы над локализацией производства?

– Да, на сегодняшний день локализация «Барса» составляет свыше 74 процентов. Пока что у нас единственный важный закупаемый компонент – это турбореактивный двигатель. Без преувеличения мы собираем их по всему миру, но уже прошел финальные тесты двигатель нашего производства.

Международный интерес, юридический статус и планы на будущее

– Есть ли интерес международных партнеров к вашему продукту?

– Да, интерес есть и интерес очень активный. Треки с переговорами от партнеров на государственном уровне происходят на постоянной основе, потому что наш продукт имеет подтвержденную эффективность, нам есть чем хвастаться, за нас говорят в первую очередь наши эксплуатанты.

Мы уже имеем совместное предприятие на территории Европы, и завод приступает к своей работе в начале сентября. По нашим производственным планам, первая продукция от совместного предприятия будет поставляться нашим Силам обороны, начиная с 10 октября.

На сегодняшний день, единственным ограничением для наращивания производства «Барсов» является так называемый «ботл-нек», и это даже не столько объемы, сколько сроки поставки турбореактивных двигателей.

Но такому масштабированию на сегодняшний день ничего не мешает, особенно после предоставленной государством возможности создания совместных предприятий. С выходом на официальный и понятный экспорт, мы видим возможности только увеличивать и наращивать производственные мощности.

– Иногда «Барс» называют дроном, а иногда ракетой. Как правильно?

– Наверное, корректнее будет называть его ракетодроном. За ракету говорит наличие реактивного двигателя. Но поскольку «Барс» может управляться пилотом, то он может немного «залезть» в класс дронов.

Но если брать чисто с юридической стороны, то здесь вопрос, в котором нам опять же очень сильно помог адекватный профессиональный подход наших военных. У нас очень быстро появились соответствующие нормативные документы, которые позволили максимально быстро ставить на вооружение новейшие образцы оружия, в том числе и БпЛА.

Мы воспользовались этой возможностью, поэтому мы соответственно кодифицированы как БпЛА. То есть мы юридически БпЛА, но фактически мы ракета.

– И напоследок – чем будут отличаться «Барсы» будущего от серийных образцов, которые выпускаются сейчас?

– Трудно забегать наперед, но я знаю точно, что «Барс» всегда будет продуктом, который будет использовать максимум инновационных решений.

Подытоживая то, над чем работает на сегодняшний день наша команда, я вам скажу так: это будет быстрее, он будет иметь значительно большую дальность, и это будет с существенным изменением в полезной нагрузке.

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