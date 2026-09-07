Кто стоит за крупнейшими казино в Беларуси 12 7.09.2026, 20:28

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Белорусы жалуются на повсеместную рекламу игорного бизнеса.

Белорусы в соцсетях жалуются на рекламу онлайн-казино. Ее можно увидеть на улицах, в транспорте, в социальных сетях, на сайтах и в блогах инфлюэнсеров. Кто зарабатывает на игорном бизнесе в Беларуси? Рассказывает Deutsche Welle.

«Лудомания — это большая беда, которая все больше и больше захватывает людей вокруг», «У нас люди не понимают влияния этой рекламы, и никто не говорит о реальной ситуации с лудоманией в стране», «Это переходит уже все границы, и самое обидное, власти это поддерживают», — пишут белорусские пользователи Threads. Житель Минска недавно даже обратился к чиновникам с предложением запретить рекламу казино. На своей странице в Facebook он опубликовал ответ, полученный от Министерства торговли и антимонопольного регулирования (МАРТ).

Ведомство ответило, что в Беларуси уже действуют ограничения рекламы игорных заведений: ее запрещено размещать в учреждениях образования, здравоохранения, культуры, в некоторых СМИ. Позже МАРТ сообщил в соцсетях о своем намерении ужесточить регулирование в этой сфере и внести изменения в Закон о рекламе. Среди возможных мер — ограничение времени рекламы игр на телевидении и радио, запрет на ее размещение в транспорте и в интернете «за некоторым исключением».

Между тем недовольство белорусов вызвало возмущение госпропаганды. Обозреватель газеты «СБ. Беларусь сегодня» Андрей Муковозчик призвал сограждан «не создавать друг другу лишних проблем» и не лезть «не туда даже из самых лучших побуждений».

Что представляет собой игорный бизнес в Беларуси? Кому принадлежат самые крупные офлайн- и онлайн-казино?

Кому принадлежат крупнейшие казино в Беларуси?

После запрета казино в России в 2009 году Беларусь стала одним из основных центров игорного бизнеса в регионе. По словам Станислава Ивашкевича, руководителя Белорусского расследовательского центра (БРЦ), одно из самых крупных офлайн-казино, работающих в стране, — Shangri La.

«Shangri La принадлежит фирмам, зарегистрированным на Кипре, которые связаны с Алексеем Олексиным — одним из так называемых кошельков Лукашенко, находящимся под санкциями», — говорит Ивашкевич.

В расследованиях БРЦ также фигурирует казино H Casino, которое работает в Минске. Его журналисты-расследователи связывают с турецким бизнесменом Эгеменом Мустафой Шенером. Кроме того, БРЦ выявил возможную связь H Casino с бывшим сотрудником охраны Александра Лукашенко. «Недавно компания Мустафы Шенера купила бизнес-джет, которым пользовалась семья Лукашенко», — добавляет собеседник. Это произошло после того, как на самолет были наложены западные санкции.

Также среди крупных казино, работающих в Беларуси, Ивашкевич называет казино «Опера» в Минске и казино «М1» на границе Беларуси и России. Оба принадлежат российским владельцам.

Несмотря на большое число офлайн-казино, более 20, значительных доходов бюджету отрасль не приносит. По данным БРЦ, ежегодные налоговые поступления от отрасли составляют около 40 миллионов долларов, или 0,4% налоговых доходов бюджета.

«Не требовалась верификация по возрасту»

В последние годы игорный бизнес все активнее уходит в интернет. И Беларусь не исключение. По данным Министерства по налогам и сборам, в РБ девять организаций имеют лицензию на работу онлайн-казино. Большинство из них принадлежат российским компаниям.

Между тем активно эту сферу осваивает и белорусское государство. В 2019 году в Беларуси появилось онлайн-казино «Белбет». Оно входит в структуру РУП «Белорусские лотереи», которое подчиняется Управлению делами президента. По данным БРЦ, в 2023 году «Белорусские лотереи» планировали получить выручку в размере около $ 2 млрд 99,8% этих доходов приходится именно на «Белбет».

Официально «Белбет» считается онлайн-лотереей, что позволяет ему избегать ряда требований, которые предъявляются к виртуальным казино.

По данным Станислава Ивашкевича, к созданию «Белбета» косвенное отношение также имел Алексей Олексин: разработкой IT-инфраструктуры для него занималась компания Synesis, владельцами которой в то время были Алексей Олексин и Александр Шатров (Synesis находится под западными санкциями за разработку системы распознавания и отслеживания лиц Kipod. — Ред.).

«Это было единственное казино, где не требовалась верификация по возрасту», — отмечает Ивашкевич. Он утверждает, что возрастные ограничения появились после публикации расследования БРЦ.

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