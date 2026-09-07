Гомельчанка: В чем смысл сортировки мусора? 12 7.09.2026, 21:57

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Логичный вопрос после наблюдений за работой коммунальных служб.

Гомельчанка _miheevayana рассказала о том, куда попадает мусор из контейнеров для раздельного сбора.

«Беларусь, это только у нас так? – спрашивает она. — Я отдельно сортирую пластик от общего мусора, стараюсь соблюдать правила, а потом приезжает мусоровоз и забирает все вместе, сваливая в одну кучу.

Возникает вполне логичный вопрос: а смысл этой сортировки вообще в чем? Зачем мы разделяем мусор, если его потом все равно смешивают?

Стекло, надеюсь, хотя бы забирают отдельно? Или там тоже все по принципу «все в одну машину — разберемся потом»?

Пользователи соцсети рассказали, что похожую картину наблюдали и в других городах. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

— Давно над этим думаю. Спрашивала у работников мусоровозов, они сказали — стекло, пластик и бумагу бросайте в один контейнер.

— Со стеклом все понятно — сам отвез и уверен, что оно пойдёт на переработку. А вот пластик я зачем сортирую, если потом мусоровоз все это благополучно смешивает?

— В других городах — то же самое, особенно в небольших.

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