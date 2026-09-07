закрыть
8 сентября 2026, вторник, 14:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Битва оленей в Налибокской пуще попала на видео

5
  • 7.09.2026, 22:30
  • 3,936
Битва оленей в Налибокской пуще попала на видео
Иллюстративное фото: mosantique.ru

Блогер снял уникальные кадры.

Фотограф запечатлел редкое событие, которое удалось видеть немногим людям, сообщает Charter97.org. Он рассказал о нем в Threads.

«Вечером олени устроили настоящее представление, - рассказал блогер. - И битва, и похищение самок — все происходило в одном месте и в одно время. Четыре самца около 20 минут сражались за стадо самок, по очереди прогоняя друг друга».

Битва оленей — это естественный брачный поединок между самцами во время гона за право создать семью и оставить потомство. Сражения происходят осенью или в начале зимы, когда у животных начинается сезон размножения.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Красивая сказка кончилась
Красивая сказка кончилась Игорь Липсиц
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины Петр Олещук
В этот момент будет очень интересно
В этот момент будет очень интересно Валерий Пекар
Россия Путина не станет исключением
Россия Путина не станет исключением Гарри Каспаров