Битва оленей в Налибокской пуще попала на видео

Битва оленей в Налибокской пуще попала на видео5
- 7.09.2026, 22:30
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Блогер снял уникальные кадры.
Фотограф запечатлел редкое событие, которое удалось видеть немногим людям, сообщает Charter97.org. Он рассказал о нем в Threads.
«Вечером олени устроили настоящее представление, - рассказал блогер. - И битва, и похищение самок — все происходило в одном месте и в одно время. Четыре самца около 20 минут сражались за стадо самок, по очереди прогоняя друг друга».
Битва оленей — это естественный брачный поединок между самцами во время гона за право создать семью и оставить потомство. Сражения происходят осенью или в начале зимы, когда у животных начинается сезон размножения.