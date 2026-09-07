Битва оленей в Налибокской пуще попала на видео 5 7.09.2026, 22:30

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Иллюстративное фото: mosantique.ru

Блогер снял уникальные кадры.

Фотограф запечатлел редкое событие, которое удалось видеть немногим людям, сообщает Charter97.org. Он рассказал о нем в Threads.

«Вечером олени устроили настоящее представление, - рассказал блогер. - И битва, и похищение самок — все происходило в одном месте и в одно время. Четыре самца около 20 минут сражались за стадо самок, по очереди прогоняя друг друга».

Битва оленей — это естественный брачный поединок между самцами во время гона за право создать семью и оставить потомство. Сражения происходят осенью или в начале зимы, когда у животных начинается сезон размножения.

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