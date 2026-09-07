Стали известны подробности столкновения двух истребителей Су-35С в Курской области 8 7.09.2026, 22:16

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Один летчик погиб.

В небе на Курской областью столкнулись два российских истребителя Су-35С. Об этом сообщил z-пропагандист Илья Туманов. «Военкор» Юрий Котенок подтвердил информацию, отметив, что точные обстоятельства происшествия пока неизвестны.

По данным z-канала «Воевода Вещает», в результате инцидента один из пилотов погиб. При этом канал косвенно обвинил в случившемся Украину, написав, что украинцы «ответят за это». Украинская сторона свою причастность к столкновению истребителей не подтверждала. Официальных комментариев от Минобороны России на момент публикации также не было.

Су-35С — российский многоцелевой истребитель поколения 4++, один из самых мощных в российском арсенале, уступающий только новейшему Су-57. Он оснащён радиолокационной станцией «Ирбис» и способен применять дальнобойные ракеты класса «воздух-воздух» Р-37М с дальностью до 300 км.

Ранее, 2 сентября, украинские военные уничтожили истребитель МиГ-29 в районе аэродрома «Миллерово» и вертолёт Ка-27 у аэродрома «Ейск». До этого Силы беспилотных систем ВСУ атаковали аэродром Шагол в Челябинской области, поразив четыре самолета: два Су-57, один Су-34 и еще один истребитель семейства Су неустановленной модификации.

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