Россия фиксирует исторический «теневой» отток капитала

Россия фиксирует исторический «теневой» отток капитала2
- 7.09.2026, 22:38
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Деньги из РФ активно выводят в том числе близкие к Путину бизнесмены.
Российская экономика в 2026 году пережила резкий всплеск «серых» операций по выводу денег за рубеж, следует из статистики ЦБ РФ.
По оценке регулятора, во втором квартале $12,2 млрд ушли из страны в результате операций, которые не попадают ни в одну из стандартных категорий (импорт, погашение долга, инвестиции итд) и были классифицированы как «чистые ошибки и пропуски» платежного баланса, передает The Moscow Times.
Объем таких операций, которые сам ЦБ объяснить не может, по сравнению с январем-мартом ($1,4 млрд) подскочил в 8,7 раза и достиг рекорда за все время данных Центробанка (с 1994 года). Согласно его статистике, настолько много валюты в результате неучтенного оттока, экономика не теряла ни в один из кварталов за все время войны, ни в «тучные 2010-е, когда нефть стоила дороже $100 за баррель, ни во время хаоса 1990-х.
Сам ЦБ РФ называет «ошибки и пропуски» платежного баланса «статистическими расхождениями», однако под этой статьей также скрываются неучтенные операции и потенциально скрытый отток капитала, отмечает экономист Дмитрий Полевой.
Предыдущий квартальный рекорд по этой статье ЦБ зафиксировал в первом квартале 2009 года ($8,3 млрд). Однако на этот раз он был превышен практически в 1,5 раза. В результате «ошибок и пропусков» из страны ушел каждый десятый доллар квартальной выручки за экспорт ($125,7 млрд) и практически треть профицита торгового баланса ($38,3 млрд).
Деньги из России в последние месяцы активно выводили богатейшие бизнесмены, в том числе близкие к Владимиру Путину, рассказывали в июле близкие к российским элитам источники Bloomberg. По их словам, миллиардеры пытаются припарковать средства за границей из-за растущих опасений за экономику, банковскую систему, а также из страха, что их активы будут конфискованы в терпящий бедствие военный бюджет. Бизнесмены, по словам источников Bloomberg, переводят средства на Кипр, в Объединенные Арабские Эмираты, Турцию, Саудовскую Аравию и даже в Африку.
ЦБ может классифицировать часть «серых» операций по выводу капитала как «ошибки и пропуски». Это может быть вывод средств по каналам, которые не фиксируются как прямые инвестиции за рубеж, оплата импорта или погашение кредитов, перечисляет аналитик «Риком-Траст» Олег Абелев.
Под этой статьей может скрываться не поступающая в страну или уходящая в тень валютная выручка. А это создает «дисбаланс» на валютном рынке, указывает Абелев: долларов и евро для продажи становится меньше, а спрос на валюту остается.