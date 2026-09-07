Латвия введет пошлину в 300% на транзит зерна из Беларуси

Латвия введет пошлину в 300% на транзит зерна из Беларуси2
- 7.09.2026, 22:11
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Об этом заявил премьер-министр Андрис Кулбергс.
Латвия планирует ввести 300‑процентную пошлину на транзит зерна из России и Беларуси, а также на его переработку. Об этом заявил премьер-министр страны Андрис Кулбергс после заседания правительства.
По словам латвийского премьера, такую меру поддерживают все партии, представленные в Сейме страны.
Власти Латвии объясняют это решение желанием создать препятствия для экспорта Россией зерна с украинских территорий, которые она оккупировала.
Литва также сегодня сообщила, что будет тщательно проверять происхождение всего транзитного зерна, поступающего из России и Беларуси.