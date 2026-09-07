Зеленский: США поддерживают «зимний пакет» для Украины 6 7.09.2026, 22:04

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Речь не только о ПВО.

Соединенные Штаты поддерживают «зимний пакет» для Украины, который будет состоять из нескольких частей.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил изданию Axios.

Глава государства отметил, что Вашингтон поддерживает отдельный «зимний пакет» для Киева, включающий противовоздушную оборону и помощь в энергетической сфере.

«Речь идет не только о ракетах. Речь идет также о СПГ (сжиженный природный газ) и о мерах по деэскалации», - подчеркнул Зеленский.

Напомним, Зеленский во время встречи в США с американским лидером Дональдом Трампом попросил предоставить Украине экстренный «зимний пакет» ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot.

По словам главы государства, Украина хочет собрать 300 ракет-перехватчиков к началу зимы. Президент Украины отметил, что украинские запасы ракет-перехватчиков почти исчерпаны и без них страна не может защититься от баллистических ракет.

Зеленский объяснил, что если эта проблема не будет решена до зимы, атаки России могут уничтожить украинские электростанции, оставив без света и отопления миллионы украинцев и создав гуманитарный кризис.

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