Еврокомиссия одобрила запрос Украины на ракеты для Patriot за счет кредита ЕС 2 7.09.2026, 22:56

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Киев просил выделить на это более €2 млрд.

Европейская комиссия одобрила заявку Украины на закупку ракет для систем противовоздушной обороны Patriot за счет кредита ЕС в €90 млрд. Об этом со ссылкой на чиновника Евросоюза 7 сентября сообщило «Суспільне».

Ранее СМИ со ссылкой на собственные источники информировало, что Украина официально обратилась к ЕК с соответствующим запросом. По его данным, Киев просил выделить на это более €2 млрд.

До этого Украина передала ЕК перечень вооружения, на которое планирует потратить основную часть из €6 млрд, оставшихся в оборонной части займа. Большинство позиций в нем занимало вооружение украинского и европейского производства, прежде всего беспилотники.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кайя Каллас призвала страны ЕС и за его пределами, располагающие ракетами-перехватчиками, передать их Украине. В частности, те, срок хранения которых вскоре истекает.

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